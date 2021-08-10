米其林必比登名單將公布 盧秀燕：吃美食不忘防疫

2021米其林必比登名單將於明天公布，台中市是第2年被米其林列入評鑑城市，台中市長盧秀燕今天透過臉書直播指出，希望民眾到台中吃美食，也要注意防疫規範。

盧秀燕今天與民政局長吳世瑋、衛生局長曾梓展透過臉書直播分享去年入選米其林必比登推介名單的「阿坤麵」及「富貴亭飲食店」小吃，也期待明天揭曉的餐廳名單。

盧秀燕表示，除了台北市外，台中市是全台唯二被米其林公布評鑑的城市，這是她擔任立委時問政爭取，現在已經實現，因為美食無國界，是城市行銷最有效的方法之一，美食就是經濟力，可以讓大家更關注台中這個城市。

有關米其林必比登推介名單，盧秀燕說，米其林共分3部分，包括平民美食的必比登、餐盤推薦及星級餐廳，台中美食不勝枚舉，庶民小吃更是一絕，去年台中共有21家餐廳上榜「必比登推介」、31家登上「米其林餐盤」，更有4家餐廳攻上星級「米其林指南」。

阿坤麵及富貴亭的小吃，都是台中市在地老字號的美食，盧秀燕強調，市府很關注登榜米其林的餐廳名單，由於還在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，希望民眾到台中吃美食時，也能注意防疫規範。