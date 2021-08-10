中市智慧公車招呼站僅14% 議員：追上新北目標四成

台中智慧型公車站牌占比14.40%，民進黨議員賴佳微要求市府交通局加速建置智慧型公車站牌，尤其重要幹道如中清路等，智慧型站牌讓年長市民，更即時掌握公車到站時間。交通局表示，目前全市已建置1053座智慧站牌，今年預計再添150座，爭取經費逐年建置。

議員賴佳微指出，台中目前智慧型站牌僅占公車招呼站總數，僅14.40%。新北市喊出明年5000多座公車站要完成2200座智慧型站牌，目標四成，賴佳微表示台中號稱智慧城，應加速趕上。

賴佳微指出，搭公車如時間抓不準就有得等，年長者不一定善用手機蒐尋APP，看公車即時位置與預估到達時間。

北區人口相對其他市區呈高齡化的區域，她希望交通局多在主要幹道建置智慧站牌。

尤其北區中清路，沿線還是傳統公車站牌，但公車路線非常多且載客量高，賴佳微要求加速希望市府加速建置沿線智慧型站牌，便利我們的長輩能夠有更多的資訊去享受更好的搭車服務。

交通局表示，市府近年積極建置公車智慧型站牌，除持續編列經費，也向中央爭取補助，至今已完成1053座智慧型站牌，不僅附掛於候車亭、政府機關及學校等地點，也於人行道設置獨立式站牌，方便民眾查看公車到站時間。

交通局指出，今年將建置90座附掛式LED、60座獨立式智慧型站牌，111年預估將建置80座附掛式LED、65座獨立式智慧型站牌，持續在中捷場站周遭建置，議員建議北區中清路廣設智慧站牌，交通局已納入建置計畫。