第五輪莫德納彰化獲2萬8800劑 65歲以上長者可打第一劑

民眾苦等打疫苗，彰化第五期莫德納2萬7303人預約成功，彰化縣府今宣布中央撥發2萬8800劑，雖然數量有限，仍提出這批莫德納疫苗剩餘量的使用原則，將以65歲以上長者需接種第一劑疫苗為優先對象。

彰化縣長王惠美說，第五期莫德納彰化收到簡訊通知符合資格人數為3萬1427人，其中有2萬7303人預約成功，預計8月13日施打1萬4007人，14日1萬3296人，兩天就可以施打完成。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央這次撥發給彰化莫德納疫苗2萬8800劑，包含專責醫院醫事人員第二劑所需劑量，數量來得剛剛好，也抓得很緊，先前65、66歲長者都需要上預約平台才能打疫苗，無法打到莫德納，這次餘劑希望提供給65歲以上長者須接種第一劑疫苗為主，其中以慢性病個案、領有重大傷病卡或身障長者優先，另沒有手機或對上網預約流程不熟悉的長輩，其他尚未接種第一劑的新冠肺炎疫苗的者現在就可上合約診所、衛生所登記。