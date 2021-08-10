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第五輪莫德納彰化獲2萬8800劑 65歲以上長者可打第一劑

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化第五期莫德納2萬7303人預約成功，彰化縣府今宣布中央撥發2萬8800劑。記者林敬家／攝影
彰化第五期莫德納2萬7303人預約成功，彰化縣府今宣布中央撥發2萬8800劑。記者林敬家／攝影

民眾苦等打疫苗，彰化第五期莫德納2萬7303人預約成功，彰化縣府今宣布中央撥發2萬8800劑，雖然數量有限，仍提出這批莫德納疫苗剩餘量的使用原則，將以65歲以上長者需接種第一劑疫苗為優先對象。

彰化縣長王惠美說，第五期莫德納彰化收到簡訊通知符合資格人數為3萬1427人，其中有2萬7303人預約成功，預計8月13日施打1萬4007人，14日1萬3296人，兩天就可以施打完成。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央這次撥發給彰化莫德納疫苗2萬8800劑，包含專責醫院醫事人員第二劑所需劑量，數量來得剛剛好，也抓得很緊，先前65、66歲長者都需要上預約平台才能打疫苗，無法打到莫德納，這次餘劑希望提供給65歲以上長者須接種第一劑疫苗為主，其中以慢性病個案、領有重大傷病卡或身障長者優先，另沒有手機或對上網預約流程不熟悉的長輩，其他尚未接種第一劑的新冠肺炎疫苗的者現在就可上合約診所、衛生所登記。

針對疫情降為二級，許多夾娃娃機業者不斷詢問何時可以恢復營業，王惠美說，夾娃娃機進出的人常不知道是誰，造成防疫破口，中央有中央的考量，會配合中央的措施，若中央公布開放就會跟著開放，現在其實是有條件開放，只要有有人在場清消就可以開放。

彰化衛生局公布第五輪莫德納疫苗剩餘量的使用原則，將以65歲以上長者需接種第一劑疫苗為優先對象。圖／彰化縣府提供
彰化衛生局公布第五輪莫德納疫苗剩餘量的使用原則，將以65歲以上長者需接種第一劑疫苗為優先對象。圖／彰化縣府提供

莫德納疫苗 衛生所

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