快訊

林昶佐罷免案 中選會：第一階段門檻達標

遭爆當小三還扯出3男星 「性學博士」許藍方發聲明回應了

斷軌+疫情重創 中捷：盡力維持在原估年虧6.5億內

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷在疫情期間，運量下降八成五，車廂如同包廂。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影
中捷在疫情期間，運量下降八成五，車廂如同包廂。聯合報系資料照／記者陳秋雲攝影

疫情重創台中捷運營運，中捷去年因斷軌停業，民進黨議員聯合質詢指「虧損擴大中」。台中捷運董事長林志盈回應令人意外，他說，上半年雖無法營運，但支出減少，統計1至6月虧損2.34億元，他預估全年可保持在預算數虧損6.5億元。

台中市議會今進行交通地政業務質詢，民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞聯合質詢，疫情三級警戒，台中公共運輸遭嚴重衝擊，公車、捷運運量崩跌，不到平日的一到兩成，最少時單日運量只剩下1550人次，目前逐漸回溫，有7、8千人次搭乘。

中捷公司原預估捷運通車首年平均日運量為5萬1500人次，平日運量約3萬至4萬人次，假日運量約5萬至6萬人次。

議員陳淑華、蕭隆澤說，依預算書估算，到7月為止，中捷綠線的客運收入、票箱收入大約2.56億元，但依實際運量推算收入約2329萬元，捷運公司7月底的客運收入不到預算的一成，如非市府官方百分百持股，大概也撐不下去，中捷在疫情節預估每年6億5千萬元的虧損恐將擴大，恐加重市府財政負擔。

議員謝明源、邱素貞說，市庫要有長期增資捷運的準備，110年市庫增資達25億元，未來預計還要增資10億，總計達35億元，依前虧損速度，恐怕很快坐吃山空，是否成無底洞？市府期待藍線2032年啟用，與綠線形成十字軸線，才有可能損益平衡，在這種情況下，捷運公司有辦法撐多久？

中捷董事長林志盈表示，台中捷運綠線自4月25日正式通車後，疫情前至5月14日平均日運量3萬1000人次，但疫情至7月底，平均日運量跌至4650人次，跌幅達85%。所幸目前平均日運量明顯回升至8610人次，提升約12.8%。

林志盈表示，中捷公司110年度虧損預算數為6.56億元，上半年度虧損2.35億元，在疫情影響下，公司努力開源節流，盡力維持虧損在預算額度內，以少虧為盈為目標。

林志盈說，中捷將推出旅客回饋專案，針對目標客群推出多元行銷策略，如多元票種宣傳、交通聯票、異業合作、主題活動及配合市府活動等，鼓勵民眾搭乘。

台中捷運 疫情 民進黨

延伸閱讀

開學防疫指引 基層盼盡早公布

幼幼班不足 中市府：盤點公有建物持續增班

若順利開學用餐是否要隔板？ 台中教育局：等教育部指引

台中公幼2歲「幼幼班」太少 教育局：113學年增至200班

相關新聞

台中下午瞬間暴雨 太原火車站前積水、大里區有路樹倒

台中市下午瞬間暴雨，太原車站前的東光與太原路口因此積水，車輛經過時水花四濺，市議員黃健豪表示，已通報水利局盡快協助排除，...

中市智慧公車招呼站僅14% 議員：追上新北目標四成

台中智慧型公車站牌占比14.40%，民進黨議員賴佳微要求市府交通局加速建置智慧型公車站牌，尤其重要幹道如中清路等，智慧型...

第五輪莫德納彰化獲2萬8800劑 65歲以上長者可打第一劑

民眾苦等打疫苗，彰化第五期莫德納2萬7303人預約成功，彰化縣府今宣布中央撥發2萬8800劑，雖然數量有限，仍提出這批莫...

斷軌+疫情重創 中捷：盡力維持在原估年虧6.5億內

疫情重創台中捷運營運，中捷去年因斷軌停業，民進黨議員聯合質詢指「虧損擴大中」。台中捷運董事長林志盈回應令人意外，他說，上...

50輛超齡公車趴趴走 中市府：平均車齡6.8年六都算年輕

台中市政府10年補助公車業者260億元實施公車免費10公里，民進黨議員聯合質詢，全市約50輛逾齡公車「趴趴走」要求交通局...

傳染病防治課程超夯 近3千名學員遠距進修

慈濟基金會長照推展中心承辦衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，今日在台中慈濟醫院舉辦。配合防疫，課程採現場限額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。