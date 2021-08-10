斷軌+疫情重創 中捷：盡力維持在原估年虧6.5億內

疫情重創台中捷運營運，中捷去年因斷軌停業，民進黨議員聯合質詢指「虧損擴大中」。台中捷運董事長林志盈回應令人意外，他說，上半年雖無法營運，但支出減少，統計1至6月虧損2.34億元，他預估全年可保持在預算數虧損6.5億元。

台中市議會今進行交通地政業務質詢，民進黨議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞聯合質詢，疫情三級警戒，台中公共運輸遭嚴重衝擊，公車、捷運運量崩跌，不到平日的一到兩成，最少時單日運量只剩下1550人次，目前逐漸回溫，有7、8千人次搭乘。

中捷公司原預估捷運通車首年平均日運量為5萬1500人次，平日運量約3萬至4萬人次，假日運量約5萬至6萬人次。

議員陳淑華、蕭隆澤說，依預算書估算，到7月為止，中捷綠線的客運收入、票箱收入大約2.56億元，但依實際運量推算收入約2329萬元，捷運公司7月底的客運收入不到預算的一成，如非市府官方百分百持股，大概也撐不下去，中捷在疫情節預估每年6億5千萬元的虧損恐將擴大，恐加重市府財政負擔。

議員謝明源、邱素貞說，市庫要有長期增資捷運的準備，110年市庫增資達25億元，未來預計還要增資10億，總計達35億元，依前虧損速度，恐怕很快坐吃山空，是否成無底洞？市府期待藍線2032年啟用，與綠線形成十字軸線，才有可能損益平衡，在這種情況下，捷運公司有辦法撐多久？

中捷董事長林志盈表示，台中捷運綠線自4月25日正式通車後，疫情前至5月14日平均日運量3萬1000人次，但疫情至7月底，平均日運量跌至4650人次，跌幅達85%。所幸目前平均日運量明顯回升至8610人次，提升約12.8%。

林志盈表示，中捷公司110年度虧損預算數為6.56億元，上半年度虧損2.35億元，在疫情影響下，公司努力開源節流，盡力維持虧損在預算額度內，以少虧為盈為目標。

林志盈說，中捷將推出旅客回饋專案，針對目標客群推出多元行銷策略，如多元票種宣傳、交通聯票、異業合作、主題活動及配合市府活動等，鼓勵民眾搭乘。