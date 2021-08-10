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傳染病防治課程超夯 近3千名學員遠距進修

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
慈濟基金會長照推展中心承辦衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，今日在台中慈濟醫院舉辦。圖／台中慈濟醫院提供
慈濟基金會長照推展中心承辦衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，今日在台中慈濟醫院舉辦。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟基金會長照推展中心承辦衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，今日在台中慈濟醫院舉辦。配合防疫，課程採現場限額，另有近3000位長照從業人員報名，透過網路同步遠端連線上課。衛生福利部護理及健康照顧司長蔡淑鳳勉勵學員透過學習精進專業，因地制宜提升長期照顧品質。

新冠肺炎疫情爆發後，全球疫情重災區統計數字顯示，慢性病、心肺疾病、高齡族群一旦感染，易成併發重症，且致死率高於一般健康族群。由於長照機構服務對象多為年長，且合併有慢性疾病，免疫力相對較低，建立機構內安全文化與風氣非常重要，衛福部因此安排課程提升品質。

「護理機構照護品質提升計畫」中護理機構直接照護主題包括3大課程，分別是「傳染病防治」、「安寧照護與法規」、「老人周全性評估」。今日課程為「傳染病防治」，台中慈濟醫院國際會議廳提供有限座位，採梅花座上課；線上則有近3000名學員來自304個護理機構與183個居家護理，同步瞭解疫情下相關傳染病防治的正確觀念。

蔡淑鳳表示，因應疫情，對護理機構的教育訓練強調重點是感染管制，不只要知道如何做，也要因地制宜進一步做到機構在地的創新。此項課程也將直接納入護理機構評鑑重要教育訓練，提升機構內人員對各項感染控制措施的遵從性，達到保障住民安全，及提升護理機構照護品質目標。

課程邀請台中慈濟醫院、中國醫大附醫、秀傳紀念醫院的專業講師群，解析疫情期間機構防護與因應、機構常見傳染病、潛伏結核篩檢、住民常見抗藥性細菌、疥瘡的認識與群聚處理、環境清潔與汙衣被服處置等。

疫情 傳染病 慈濟

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