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向醫護警方表敬意 台中立委、市議員持續捐贈防疫物資
立法委員高虹安今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意，並允諾若是還有口罩、酒精等物資上的需求，她也可以尋求企業界的支援，一同打好這場防疫戰爭，讓全民安度疫情。
另外，市議員林碧秀、台灣省慈意愛心會理事長李添華及大里區青年工作委員會會長余宏宥，上午也到霧峰警分局贈送1000個護目面罩及30支防疫噴槍供員警執勤時使用，另也致贈250盒豐原清水排骨酥麵，慰勞警察同仁第一線的辛勞。
高虹安表示，自疫情爆發以來，醫務人員在第一線守護民眾健康不遺餘力，防疫物資需求量大且汰換率高，而第一線醫護人員的健康是確保防疫之根本，因此希望藉此次捐贈，展現支援防疫的行動力，她也將持續奔走各醫院為醫療前線人員加油打氣。
國軍台中總醫院院長洪恭誠中午在醫院門口迎接高虹安，感謝高虹安的義舉，表示這是對該院所有同仁最大的支持及肯定。他說，抗疫防護效能的提升與持續性，對第一線人員的士氣至關重要，這份體恤會是所有醫護強力的精神補給。
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