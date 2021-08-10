快訊

300萬接種莫德納第1劑的人別擔心 陳時中承諾會留第2劑

高端年底前「提早」供貨500萬劑 陳時中：本就談這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向醫護警方表敬意 台中立委、市議員持續捐贈防疫物資

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員高虹安（左三），今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意。圖／民眾提供
立法委員高虹安（左三），今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意。圖／民眾提供

立法委員高虹安今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意，並允諾若是還有口罩、酒精等物資上的需求，她也可以尋求企業界的支援，一同打好這場防疫戰爭，讓全民安度疫情

另外，市議員林碧秀、台灣省慈意愛心會理事長李添華及大里區青年工作委員會會長余宏宥，上午也到霧峰警分局贈送1000個護目面罩及30支防疫噴槍供員警執勤時使用，另也致贈250盒豐原清水排骨酥麵，慰勞警察同仁第一線的辛勞。

高虹安表示，自疫情爆發以來，醫務人員在第一線守護民眾健康不遺餘力，防疫物資需求量大且汰換率高，而第一線醫護人員的健康是確保防疫之根本，因此希望藉此次捐贈，展現支援防疫的行動力，她也將持續奔走各醫院為醫療前線人員加油打氣。

國軍台中總醫院院長洪恭誠中午在醫院門口迎接高虹安，感謝高虹安的義舉，表示這是對該院所有同仁最大的支持及肯定。他說，抗疫防護效能的提升與持續性，對第一線人員的士氣至關重要，這份體恤會是所有醫護強力的精神補給。

市議員林碧秀（中）等地方人士上午到霧峰警分局贈送1000個護目面罩及30支防疫噴槍供員警執勤時使用。圖／民眾提供
市議員林碧秀（中）等地方人士上午到霧峰警分局贈送1000個護目面罩及30支防疫噴槍供員警執勤時使用。圖／民眾提供
立法委員高虹安（右），今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意。圖／民眾提供
立法委員高虹安（右），今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，同時表達對醫護人員的敬意。圖／民眾提供

高虹安 醫護人員 疫情

延伸閱讀

高虹安攜手企業捐防護衣便當 支援醫護抗疫

回味防疫便當！「勝博殿日式炸豬排」外帶回家免200，蒸蛋小菜湯品全都有

永和2週出現3確診 機動篩檢隊進駐防疫

嘉市2度開放餐飲內用 百貨「梅花座加隔板」雙層防疫

相關新聞

影／傻眼！台中阿嬤空踩iBike復健 外籍看護坐輪椅旁觀

台中市iBike使用人次逐年提高，民進黨議員林祈烽、施志昌手拿照片指出，民眾投訴在iBike租借站竟有白髮阿嬤在停車架上...

傳染病防治課程超夯 近3千名學員遠距進修

慈濟基金會長照推展中心承辦衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，今日在台中慈濟醫院舉辦。配合防疫，課程採現場限額，...

向醫護警方表敬意 台中立委、市議員持續捐贈防疫物資

立法委員高虹安今連跑台中市大雅清泉醫院和國軍台中總醫院，分別各贈送250件防護隔離衣，保護第一線醫護人員在救人時的安全，...

南投埔里「善心泉」乾涸年餘 大雨再度湧出居民雀躍

南投縣埔里鎮湧泉資源豐富，當地枇杷里「沈家湧泉」22年前更支應921震後無水可用的災民免費取用，還燒熱水供洗澡，以泉行善...

2個月前蓄水量僅15% 德基水庫即將滿水位

盧碧颱風雖沒有直接影響台灣，但引進的旺盛西南氣流挾帶大量水氣，為全台帶來明顯雨勢，德基水庫也大幅進帳。大甲溪發電廠表示，...

中市4.4萬人申請中市減稅緩徵 66%對中央紓困霧煞煞

台中市政府統計，市府推出紓困十方釋出7.9億元，民眾申請最多的是稅捐減免及緩徵，逾4.4萬件、達6.9億元，占經費87%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。