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高虹安攜手企業捐防護衣便當 支援醫護抗疫

中央社 / 台中10日電

民眾黨立委高虹安結合大雅區上雅里長張睿倉結合在地企業，今天捐贈250件防護隔離衣與近200多個愛心便當給清泉醫院醫護，希望提供作戰裝備給醫護，用便當溫暖醫護的心。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，高虹安結合民間團體捐贈250件防護衣，張睿倉結合在地企業國益輪胎汽車修配廠及松豪企業社捐贈近200個便當，清泉醫院行政副院長黃素雲代表接受並回贈感謝狀。

高虹安表示，疫情期間醫護人員真的很辛苦，防護隔離衣是醫護人員很大的消耗品，捐贈防護隔離衣讓醫護人員防護做得更好，讓他們在照顧病患上減少後顧之憂。

張睿倉指出，結合在地企業捐贈便當，這些便當都是由大雅區上雅里受疫情嚴重影響的宴會廳，包括陶醴春風、新林餐廳及香帥餐廳等，提供大雅區唯一的醫院清泉醫院，希望對前線英雄做一些該做的事情。

黃素雲指出，面對新興傳染病，醫護人員跟一般人員一樣充滿恐懼，怕自己被感染，更怕傳染給家人，只要穿上制服就會充滿使命感，勇敢的前提是要有足夠的防護裝備。

她說，防護隔離衣是醫護人員作戰裝備，愛心便當可溫暖醫護的胃、心，大家一起繼續為台灣加油。

便當 醫護人員 疫情

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