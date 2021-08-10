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南投埔里「善心泉」乾涸年餘 大雨再度湧出居民雀躍
南投縣埔里鎮湧泉資源豐富，當地枇杷里「沈家湧泉」22年前更支應921震後無水可用的災民免費取用，還燒熱水供洗澡，以泉行善有「善心泉」美譽，但受氣候影響，善心泉枯竭年餘，近日幾波大雨，讓暌違已久的湧泉再現，居民雀躍。
文史工作者潘樵指出，埔里盆地因地勢低匯聚水脈，水資源豐富，早期全鎮湧泉甚至多達廿、卅處，且多集中「枇杷城」枇杷、杷城2里，但近年田野調查發現，不少泉區因在私有地，隨產業改變、產權易主及氣候變遷等因素，而逐漸消失。
其中，最為人津津樂道的寶湖街「沈家善心泉」，全鎮在921地震後，全鎮停水停電，沈姓家族不忍災民無水可用，提供自家後方湧泉水井，更熱心劈材燒水，並在屋後隔出11個沐浴間，讓有需求的人洗熱水澡，「以泉行善」令人感佩傳誦。
只不過，當地文史團隊去年實地踏查湧泉時發現，受到氣候影響，台灣去年梅雨季短且無颱風登陸，導致豐水期降雨量極少，適逢大旱，善心泉已見底；今年上半年旱情加劇，全台陷入缺水危機，地下水位降，湧泉持續乾涸長達1年多時間。
但近日熱帶性低氣壓引進西南氣流，促使國內各地連日大雨，也讓睽違年餘的「善心泉」再度湧現，當地居民表示，善心泉不但重新湧現，水量還不小，回到過往豐沛盛景，這陣子水聲轟隆作響，也讓大家又回憶起22年前善心泉的故事。
潘樵則表示，只要不要受到人為或外在因素影響，湧泉始終存在著，像是「沈家善心泉」、犁頭尖後山腰「虎泉」、「五港泉」田家池塘等就等氣候配合，每年雨季一到，雨水充足就會從不同的角落湧出，也成為當地特殊的地貌景觀。
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