豪雨致菜價波動 中市府加強查察避免人為哄抬
近日連續降雨造成中南部蔬果產區受損，蔬菜價格上漲，台中市長盧秀燕今天指出，市府將加強查察市面蔬果價格，避免人為哄抬，如破壞市場交易秩序，依法最高開罰30萬元。
盧秀燕上午在市政會議中表示，中南部大量蔬果農損，造成農民生活困難，連動影響消費端，呼籲中央將儲藏的冷凍冷藏蔬菜大量釋出以平抑物價外，市府也公布相關救濟辦法盡快協助農民度過災情。
盧秀燕指出，與7月中旬比較，現在葉菜費每台斤約上漲4至5成，因復耕時間需要2到3週，為避免供需失調導致價格上漲，市府將加強查察市面蔬果價格，避免人為哄抬，若有破壞市場交易秩序，以謀取不正當利益者，可依農產品市場交易法規定，最高處新台幣30萬元罰鍰。
農業局長蔡精強表示，連續降雨造成農損，台中市以大肚及龍井區的西瓜受損最嚴重，約有33公頃浸水，農委會9日已公告台中市為「110年8月上旬西南氣流豪雨農業天然災害」現金救助及低利貸款地區。
法制局長李善植指出，依據農產品市場交易法規定，農產品的交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，違反者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；另依據公平交易法，若有聯合行為，可罰5000萬元的罰鍰。
李善植說，消保官將配合相關單位，針對傳統市場、大賣場等地方全面徹查，只要查到有人為操控、壟斷者，立即開罰或移請公平會處理，絕不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言