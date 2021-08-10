限水又疫情連停業 泳池有條件開放 業者：開一天賠一天

疫情降級，今天起有條件開放游泳池，泳客、教學及選手訓練分時入場，雖限制多，彰化市多家游泳業者仍選擇開放試水溫，但因淋浴間、戲水池、冷熱水池、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍不開放，業者指出，許多會員是固定來用SPA、烤箱，受影響的人恐怕還是很多，會讓會員會期展延。

彰化縣長王惠美說，針對游泳池開放，包括救生員、游泳教練必須每7天快篩1次，若有游泳教學限10名學員在獨立區域上課，選手訓練另以專案核定，游泳池也不提供個人泳具、吹風機，非游泳時須全程戴口罩，並儘速離場，縣府將加強查核。

彰化的游泳業者從今年4月受乾旱所苦，開始停業，之後又碰上國內新冠肺炎疫情嚴峻，配合政府停業至今，有業者指出，暑假本該是游泳池的旺季，眼看已過了一半，損失慘重，現在有條件開放，也是開一天賠一天。

彰北運動中心7月27日起配合防疫降級，開放健身房及球場，員工也才有班可以上，彰北運動中心管理部經理吳智軒說，先前不斷有會員詢問何時游泳池可開放，評估人潮，決定今天起到8月15日，試辦從下午開始營業到晚上，但僅開放25公尺大游泳池，其餘游泳區域設施仍不提供使用。

彰北運動中心原本在暑假有多場運動課程，雖規畫從8月中開始上課，但報名狀況不佳，即便是5、6月課程延到現在，學員上課最多也只有7成，甚至更少，吳智軒表示，大都是從優讓學員退費，相關會員使用期限將順延至恢復正常營運日。