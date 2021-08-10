玉山單攻10日起開放 山友超前部署搶到名額

玉山國家公園管理處今天起適度開放部分生態保護區單日往返登山活動，其中包含玉山主峰；山友等不及，搶先申請並抽籤，本月週六、日多近額滿或已額滿，還有多人排隊預約。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，全國第2級疫情警戒延長至8月23日，但今天起開放申請進入國家公園生態保護區等，玉山國家公園管理處表示，分階段適度開放部分生態保護區內單日往返登山活動，部分營地路線也開放，非同住家人以1人1帳為原則。

玉山國家公園管理處表示，評估國家公園步道環境特性與防疫需求，並考量維持社交距離與山屋仍屬密切接觸、密閉、密度高的空間，因此，除基於維生、秩序維持、必要服務、醫療及公務所需外，山屋維持關閉。

玉管處表示，開放的生態保護區登山路線單日往返行程及營地調整措施，包含玉山主、西峰每天60人，採現行抽籤方式，及玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道每天各60人，一律線上申請並依序審核，提醒登山者遵守中央防疫規定，成員若有發燒等不適，應取消入園。

換言之，山友雖仍不能入住排雲山莊安排2天1夜攀登玉山主峰，但可抽籤從塔塔加出發，進行玉山單攻（一天來回），今天實際查詢申請網頁，玉山線單日往返本週假日到月底，部分日期額滿，假日還有多人排隊預約，山友可說早已等不及親近玉山。

排雲山莊雖未開放申請抽籤入住；不過，受理作業持續進行，抽籤作業已進行到9月9日，舉例本月14日就有3028人申請，最終抽出15隊100人，不過第2級疫情警戒目前仍未開放山屋，玉管處表示，雖申請作業照常進行，但配合防疫，後續通知中籤者勿繳費。