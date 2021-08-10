鎮瀾宮首辦「毛孩普渡」 狗飼料當普品 網友敲碗貓也要

養毛小孩的人越來越多，大甲鎮瀾宮每年普渡，除了提供民眾幫往生親人贊普，也有為往生六畜普渡，今年首次推出的毛小孩中元普渡，幫毛小孩主人準備狗飼料普品，在贊普物品中更顯特別。

鎮瀾宮買足購物網表示，中元節除了要宴請四方好兄弟，冥界還有很多貓狗也需要照顧，今年首次為毛小孩準備普品，目前先和廠商合作推出狗飼料普品，民眾購買贊普，一個普品有二包狗飼料共900元，普渡法會後，民眾可自行帶回或捐出，由購物網代為捐給流浪動物協會或相關單位。

狗飼料普品包裝外觀寫著「鎮瀾宮慶贊中元」，有Q版媽祖和鑾轎，由毛小孩抬轎拿娘傘，鑾轎前方持香跪拜的信徒也是毛小孩，很有特色，吸引許多網友詢問，有意願購買毛小孩普品到鎮瀾宮贊普，多位網友希望也有貓飼料普品，因為他們飼養多年的貓已往生，也想為貓小孩贊普，買足購物網表示，今年是首次辦毛小孩普渡贊普物品，品項會逐漸增加。