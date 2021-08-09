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牛哞哞叫、狗跟著汪汪叫 彰化伸港兩頭牛擾人清眠

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉大同村一處住宅區內的空地，本月初被放養兩頭牛，夜裡哞哞叫，還驚擾到附近的狗兒，跟著汪汪叫，讓住戶不勝其擾。圖／王姓住戶提供
彰化縣伸港鄉大同村一處住宅區內的空地，本月初被放養兩頭牛，夜裡哞哞叫，還驚擾到附近的狗兒，跟著汪汪叫，讓住戶不勝其擾。圖／王姓住戶提供

「哞哞…」，彰化縣伸港鄉大同村一處住宅區內的空地，本月初被放養兩頭牛，夜裡哞哞叫，還驚擾到附近的狗兒，跟著汪汪叫，讓住戶不勝其擾，不得入眠，向縣議員賴清美求助，賴清美表示，將拜訪飼主，希望能將牛隻移往郊區放養。

賴清美今天（9日）下午在臉書分享這兩頭牛的照片，分別在長滿雜草的空地上吃草，旁邊放置大水桶。賴清美貼文指，牛隻在現今社會住宅區，是很難看到的，居民説白天還可以接受，但到了晚上牛的叫聲，讓他們睡不好。

王姓住戶抱怨，這兩頭牛上個禮拜才被飼主移到這處空地，有牽繩拴住，兩頭牛雖然溫馴，乖乖吃草、不會亂跑，但連日夜間大雷雨，兩頭牛疑受驚嚇，整夜低鳴，附近鄰居看門狗聽聞牛鳴，開始跟著不斷吠叫，搞得大家整晚都不用睡覺，但整排透天厝11戶住戶沒人知道飼主是誰、住哪，只能求助議員協助。

由於這兩頭牛是在空地上放養吃草，不須要牧場登記，也未達到噪音等汙染等問題，似乎無法可罰，讓附近住戶十分頭痛。

賴清美說，該處空地位在伸港鄉大同二街與中興8街交叉口，緊鄰的整排透天厝住戶近日夜裡被這兩頭牛吵到無法入眠。在受理陳情後，她實地前往了解，勸說飼主將牛移到其他地點，維護住戶的安寧。

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