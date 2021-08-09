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活化歷史建築大里菸葉場 中市議員籲引國家級表演團體進駐

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇(右）何敏誠要求市府活化大里菸葉場。圖/林德宇提供
台中市議員林德宇(右）何敏誠要求市府活化大里菸葉場。圖/林德宇提供

大里菸葉場已公告為歷史建築，市議員林德宇、何敏誠今在議會質詢，市府應加速爭取經費修復、活化，另全力促成台中國家歌劇院等國家級藝文團隊進駐，提供藝文團體更多創作、表演空間，讓屯區多處藝文場館，創造雙贏。

林德宇表示，大里「文化資材銀行」今年啟用，他説，立委何欣純向中央爭取的修復、活化經費，辦理進度如何？

文化局長陳佳君表示，中央今年已核定大里菸葉場「修復及再利用計畫」「7棟歷史建築修復工程委託規劃設計及全區管線系統評估案」及「考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置案」等3案，總經費6750萬元，中央補助70%經費，目前辦理墊付程序中。

林德宇說，除修復再利用，希望大里菸葉場能引進台中國家歌劇院等國家級的藝文團隊能進駐、利用，市府採取哪些具體作為？

文化局長陳佳君表示，文化部次長蕭宗煌希望大里菸葉場規劃多元場館，土地目前屬國產署財產，部分場館由台中市文資處代管，正執行考古遺址出土遺物相關的典藏設備、空間建置。

林德宇指出，目前台中歌劇院已經有借用大里菸葉場的一棟倉庫做為儲物使用，除了歌劇院，國立台灣交響樂團最近也在拚升格，他希望文化部、市府文化局及文資處等單位可以共同努力，促成這些國家級藝文團體來進駐大里菸葉場。

文化局長陳佳君則說，未來如果文化部及國產署完成相關的協商，文化局一定會全力協助。

文化局 歷史建築 台中市

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