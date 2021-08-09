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中市代理代課2700人同工不同酬 議員：爭取1年領12個月

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員李天生（左起）曾朝榮、張家銨、江肇國等人質詢，為台中市國中小代理教師請命，希望提供代理教師完整一年聘期。記者陳秋雲／攝影
市議員李天生（左起）曾朝榮、張家銨、江肇國等人質詢，為台中市國中小代理教師請命，希望提供代理教師完整一年聘期。記者陳秋雲／攝影

台中市國中小學生代理教師遇暑假期間，教學沒保障，也沒了「收入」。市議員曾朝榮今天在教育文化委員會業務質詢時，為台中市國中小代理教師請命，希望提供代理教師完整一年聘期、12個月薪資的合理待遇，維持教學品質。副市長令狐榮達表示，要求教育局在法令制度內多協助，例如多派行政職，讓教師有較好的待遇。

台中市國中小代課教師約2700人，民進黨議員曾朝榮表示，一年只能領10.5個月薪水，暑假期間兩個月的空窗期，沒保障也沒收入，要找臨時工作不容易，代課年資又不能累計，很吃虧。

曾朝榮說，代理教師不可能因學期結束，就沒有教學輔訓及維繫校務運作的需求，他建議市府多為代理代課教師著想，不要讓教師一年有兩個月還要煩惱生計問題。

曾朝榮指出，目前代理代課教師只有兼行政職才能有1年完整聘期，他認為代理教師就是代理「正式員額」的缺，代理教師對於維持教學品質有其貢獻，應該有合理的平等待遇，給代理教師完整1年聘期與12個月薪資。

教育局長楊振昇說，有關代理代課教師的待遇，六都差不多，目前在寒暑假前後都多計薪一星期，在財政許可下，教育局一定會逐年改善。

代理教師 教育局 台中市

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