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南投國姓走山路斷闢便道 仁愛山崩搶通要1個月

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉大石村昌榮巷走山，路基邊坡滑落南港溪，公所今闢便道搶通。圖／讀者提供
南投縣國姓鄉大石村昌榮巷走山，路基邊坡滑落南港溪，公所今闢便道搶通。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉武界、萬豐兩部落互通仰賴投83線，但該路線25K處疑因連日大雨，前天大規模山崩，道路及武界隧道口被土石掩埋，兩部落互通中斷，且崩塌量體太大，恐影響鄰近武界壩體，縣長林明溱今會勘，預估搶通時間約要1個月。

當地部落居民指出，武界、萬豐兩部落相鄰，但早期因道路不相通，部落間物資交流或訪友，車程要2小時，政府為便利交通，12年前延長闢建投83線，並修築隧道，兩部落交通時間因此縮短只需十分鐘，如今又退回12年前，盼能搶通。

縣府工務處表示，投83線25K處致災處，經勘查崩塌量體高度約250米，掩埋路面達150米長，崩塌量體太大，且持續有土石滾落，需擬定修復計畫，經今會勘評估，短期修復著重搶通，長期建議蓋明隧道，以維安全，粗估經費需2億元。

林明溱則說，清除崩塌土石恢復通行為第一要務，考量搶通時安全，上方將採鋼軌樁防護柵，分階方式開挖清除崩積土石，粗估要1個月時間，但他盼越快越好；搶通後，希望先設鋼軌或防護網防落石，未來蓋明隧道由立委爭取中央協助經費。

另，國姓鄉大石村昌榮巷同樣前天發生走山，緊鄰南港溪岸的山坡路基及路面，整片塌陷滑落長、高均達80米，連帶扯壞電力線路造成停電，不僅影響周邊20多戶居民對外通行，農民上山務農也受阻，公所今闢臨時便道，供台電搶修復電。

國姓鄉公所表示，因崩塌道路周邊為私有地，昨天緊急協調獲地主同意暫供地闢便道，重機具今已進駐整闢，台電也重置線路恢復供電，後續崩塌處整治將水保局、第三河川局研商，唯道路無法原路線復建須解決用地問題，向中央爭取災修。

南投縣仁愛鄉投83線25K處大規模山崩，縣府今會勘，粗估搶通得花1個月時間。圖／縣府提供
南投縣仁愛鄉投83線25K處大規模山崩，縣府今會勘，粗估搶通得花1個月時間。圖／縣府提供

崩塌 林明溱

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