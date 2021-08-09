合歡山鳶峰擬設觀星館 天文迷連署監督勿「走歪」

合歡山鳶峰到小風口是台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府規劃在鳶峰設觀星場館，天文迷及地方組織發起網路連署，邀全民一起監督鳶峰場館規劃環節，不要淪為無趣的販賣部。

合歡山成為國際暗空公園，南投縣政府整修鳶峰停車場並打造觀星平台，後續研擬興建鳶峰場館作為天文教育等功能。台灣星空守護聯盟、清境星空友善商店家、南投縣清境永續發展協會、南投縣清境觀光協會發起網路監督，盼透過天文愛好者力量，讓鳶峰館不要「走歪」。

鳶峰觀星平台施工時曾遭指太亮，縣府邀相關單位討論後，20多盞燈具全拆。共同連署單位表示，很害怕鳶峰場館最終成為一個無趣的紀念品販賣部、遊客下車尿尿的休息站，甚至成為癱瘓合歡山交通最後一根稻草。

連署單位表示，鳶峰場館規劃應包括天文教育與夜間備援、重現原民天文觀的機會、星空山城永續創生理念這3大元素。鳶峰是暗空公園內唯一不受國家公園管制區域，可用電、用火，因此，必須納入天文教育、體驗與推廣責任，同時肩負夜間備援功能，滿足天文迷、業餘觀星者、親子觀星體驗所需服務與物資補給。

連署單位表示，仁愛鄉有泰雅、布農、賽德克族及雲南擺夷族等住民，但目前台灣卻鮮少有類似原住民天文觀導覽場所，台灣需要一個讓人民認識原住民天文的機會，鳶峰場館將是最好選擇。

清境52家旅宿業者已簽署星空友善公約，承諾自主減光，同時導入運輸整合系統，降低台14甲線交通負荷，經濟部、台電、南投縣政府也編列預算逐步汰換路燈與施作遮光罩。連署單位認為，鳶峰場館規劃必須兼顧環保減光、接駁運輸、連接在地創生等多重目標。

天文愛好者認為，合歡山國際暗空公園為台灣天文開啟新的一頁，鳶峰位於暗空公園入口位置，鳶峰場館規劃設計即將啟動，希望透過網友連署支持，共同監督每項規劃環節，守護台灣首座暗空公園。

合歡山鳶峰到小風口區域民國108年8月通過國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證，成為國際暗空公園，是台灣第1座，也是繼日本、南韓之後亞洲第3座。