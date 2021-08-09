曾揚名國際 台中刺青師吳世民病逝親友送最後一程

曾在國外刺青展獲得多項獎項的知名刺青師吳世民，上月底因病逝世，家屬今天在台中舉辦告別式，許多親友與吳世民過去客人，都到場緬懷並送他最後一程。

今年45歲的吳世民，自高中廣告設計科畢業後，自學刺青技法，在台中市開設刺青工作室，專長傳統融合素描的創新技法，不只是國內刺青相關比賽的常勝軍，更多次率隊前往澳洲、新加坡等地參加世界刺青展拿下佳績。

吳世民2個多月前，在工作室為客人刺青時，因身體不適在店內的椅子休息，但許久後卻無反應，經其他員工發現他疑似昏迷，通報救護車送醫後，經診斷腦部中風，雖歷經多次手術仍在7月31日病逝。

吳世民逝世的消息傳出後，他的臉書湧入不少網友表示，對於身上能夠擁有吳世民的作品感到驕傲，並有許多網友留言感謝他為刺青界的付出。

家屬今天在台中市崇德殯儀館舉辦吳世民的告別式，許多他過去的客人與親友都到場送最後一程，有吳世民生前的男性客人，也到場脫下上衣，露出吳世民的刺青作品，表達對他的尊重與懷念。