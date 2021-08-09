台灣民俗村開發遭質疑 王惠美：不會像高端關起無人知

荒廢十多年的彰化縣花壇鄉台灣民俗村，有業者計畫推出「惠來產業園區開發案」，本月11日將現場會勘。多個環保團體今天前往縣府廣場抗議，民進黨縣議員還在議會質疑黑箱作業，王惠美答詢時，強調此一開發案公平、公開、透明化，「絕對不會像高端這樣要緊急授權，關起來沒有人知道」。

台灣民俗村在1993年開放營業，曾經台灣最大的遊樂區，卻因九二一大地震，以及經營不善，積欠30億元債務，債權由妙天禪師女兒開設的公司承接，今年1月中旬，業者拆除園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘都被夷為平地，土地隨後轉賣給一間產創公司，申請開發「惠來產業園區」，不過此一開發案一直受到環團及綠營民代質疑。

多個環保團體今天前往縣政府前廣場開記者會，環團志工手持寫著「反對八卦山成為工業區」、「守護八卦聖山」的布條，呼籲縣府不要讓「惠來產業園區」通過環評，產生與民搶水、侵害生態等爭議。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧說，環評法規定開發面積超過30公頃，需由中央審查，開發業者為規避中央進行環評審查，開發面積只有29.3公頃，剩下10多公頃未開發的土地，日後是否會再開發，呼籲縣府主動否決此案。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英則指出，台灣民俗村土地出售後，新的地主要將山坡地保育區整地改為工業區，由於八卦山脈環境敏感的保育區以及重要生態棲息環境，縣府應先落實彰化八卦聖山的水土保育。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說， 八卦山屬於生態敏感區，是台灣重要野鳥及石虎重要棲地，也是灰面鵟會停留夜棲的地方，開發工業區恐怕會危害生態保育，縣府應該展現魄力否決開發。

彰化縣政府則發出新聞稿回應指出，業者依法提出申請，縣府現階段沒有立場退回或否定，須交由縣環境影響評估審查委員會審議，一切程序公開透明，所有書件及開會內容都會在政府機關網站公開揭露。

民進黨籍縣議員李成濟隨後在議會質詢表示，民俗村原有大量建物先前遭到突襲式違法拆除，縣府僅開罰3萬元，放水輕懲違法行為，財團開發者中有縣長的好朋友，會讓外界有不當的聯想；縣內還有那麼多的工業用地閒置，有必要急於開發新的工業區嗎？