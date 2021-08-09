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疫情持續中市文化運動恐崩盤？運動局：不裁員助紓困

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求針對教育文化、運動產業，要求市府要提具體紓困計畫。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求針對教育文化、運動產業，要求市府要提具體紓困計畫。圖／林祈烽提供

新冠肺炎疫情持續超過2個月，台中市教育文化和運動休閒產業明顯受到這波疫情的影響，市議員林祈烽和施志昌要求市府要提出具體紓困計畫，特別是已開放的4處國民運動中心都委外經營，運動局不能讓國運中心變成蚊子館。運動局長李昱叡表示，有輔導業者向中央申請紓困補助，目前沒讓員工和教練休無薪假，以薪資補貼員工的方式，度過疫情。

市議會今日進行教育文化業務質詢，林祈烽指出5月中本土疫情爆發以來，中央流行疫情指揮中心關閉了所有的休閒娛樂、教育學習、訓練班、活動中心、展演場所、運動和健身的場館，包括室內的健身休閒中心、國民運動中心及室外溜冰場、游泳池等，全因疫情影響暫時關閉或停止學習。

目前降至二級警戒才陸續微開放，林祈烽問市府，這波疫情影響，業者到底損失了多少金額？有多少員工因此失業或被迫放無薪假？又有多少業者向中央或市府申請紓困補助？

副市長令狐榮達表示，基本上都鼓勵業者不要裁員，向中央申請紓困補助，至於有多少業者申請紓困，多少員工放無薪假，都須再了解，勞工局可能有較詳細的資料。運動局長李昱叡則表示，依照中央疫情指揮中心降級指示，國民運動中心已有適度放寬開放供市民使用。

林祈烽擔憂，台中市4處國民運動中心都是委外在經營，在場館沒有開放的情況下，業者就沒有營運收入，雖然市府有減免租金或延長營運契約，疫情反反覆覆，員工是否被迫放無薪假？長期下來，業者還願意來投標經營嗎？專業人士或教練願意來教嗎？國民運動中心以後會不會變成無人願意經營的蚊子館？

運動局長李昱叡表示，自疫情開始暫停營運後，就有先輔導業者申請中央運動事業和從業人員的紓困補助，中央也都從優放寬條件，業者沒有用無薪假的方式來處理，是用薪資上的補貼來申請支持。

疫情 蚊子館 薪資

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