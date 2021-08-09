中市模範生獎座大陸製違法？ 教局：專家審查符國產品

台中市中等以上學校模範生獎牌生風波，民進黨市議員何文海質疑，得標廠商製作的模範生獎牌玻璃來自中國大陸，明顯不符合「國產」規定。教育局表示，外聘專家審查，合乎法規國產品的定義。

何文海表示，中等學校以上模範生獎牌公開招標公告中，明文規定：我國廠商所供應標的(含工程、財物及勞務)之原產地須屬我國者，其中的財物即包括原料，但今年得標廠商製作的模範生獎牌玻璃來源卻是中國「已明顯不合規定。」

教育局說明，學校今年6月9日召開工作小組會議，外聘2位採購法專家審查，審視廠商提供商品出廠證明相關文件，有59%是在台灣加值，加值比例超過法規要求的35%，合乎法規「國產品」的定義。

何文海表示，規格說明書指獎座是「一體成型」但模範生獎座設計，下方是木頭、上方是玻璃組裝，根本不是一體成型。教育局則表示，此案採最有利標由委員評審產生，教育局尊重評選結果，但也將列入教育局採購案例檢討，作為日後採購參考。

何文海也指出，教育局連續3年把獎牌業務發包給大安國中招標，他認為學校應專心校務，教育局不應把專責招標業務都委外給學校招標，不合理也不妥適。

教育局表示，教育局統一採購或委託學校辦理，皆符合政府採購法規定，惟涉及人力調度、採購效率及掌握各校需求等考量因素，教育局將通盤檢討聽取各界意見後，調整目前採購作業機制。