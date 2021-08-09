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竹山鎮7號道路延宕40年未開工 反徵收自救會抗議不公

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮7號道路從1981年開始變更都市計畫後，至今已經延宕了將近40年，去年12月近800人聯署陳情書，再度被搬上檯面，原定8月10日起施工，但反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。竹山鎮公所由主任秘書代表接受陳情，對於自救會行為表尊重，但也再次重申所有程序依法執行。

自救會上午表示，計畫道路已經是數十年前的計畫，涉及到防洪工程與道路交通安全，此區域早已沒有按照原定計畫開闢的必要性，建議重新評估檢討修正，但是竹山鎮公所遲未修正，更於今年完成招標工程，甚至定於明天8月10日開工，枉顧地方爭議損害人權。

竹山鎮7號計畫道路，為竹山鎮都市計畫區道路，北起竹山路，南迄加正二巷，路寬12公尺，全長796公尺，40年前已敲定開闢，只因路線爭議不斷，迄今仍未動工，反對派提出要更改路線的建議，2014年內政部也針對「7號道路變更案」回應，原則上同意，但提出需符合3點條件前提。

竹山鎮公所強調，反對者多次提出道路外移的要求，內政部審查建議「3但書」直言，該道路要變更路線，除地主已領取的補償費須繳回外，新路線範圍緊鄰河川，南投縣政府須出相關證明文件，確認變更後不影響河川水利整治計畫，與危及沿岸居民生命財產安全，並將因應對策納入計畫書，公所雖多次努力協調也無法完成但書要求。

竹山鎮公所並指出，民眾的意見表達給予尊重，但對於他們的訴求公所仍需要「依法行政」。也希望民眾能靜下心來，好好溝通，讓事件能圓滿落幕。

竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮7號道路至今已經延宕了將近40年，反徵收自救會上午再度來到公所前陳情抗議不公。圖／竹山鎮公所提供

自救會 內政部 都市計畫

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