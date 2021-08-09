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鋪清淤便道趁機倒廢建築土方？彰縣府保證監控　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉長許文萍、縣議員洪本成察看東螺溪河道被堆置大量建築廢棄土方，認為為了清淤工程堆那麼多土方，是不是「超量」已有違常情。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉長許文萍、縣議員洪本成察看東螺溪河道被堆置大量建築廢棄土方，認為為了清淤工程堆那麼多土方，是不是「超量」已有違常情。記者簡慧珍／攝影

西南氣流減弱，降雨趨緩，暴漲的河川溪流水位下降，彰化縣東螺溪溪床露出大面積廢棄建築土方，埔鹽鄉長許文萍和縣議員洪本成接獲通報，今天前往察看，估計數量上千噸，分布在埔鹽、溪湖、二林3個鄉鎮，已報請縣政府追查；縣政府表示，那是清淤包商機具的「墊腳石」，清淤後會挖走。

許文萍、洪本成到天盛橋以北的東螺溪河床查看建築廢棄物，沿著河道堆棄，一路棄置到溪湖、二林，根據民眾檢舉資料，建築廢棄土方大概個3月個前出現在河道，河水消退時露出，數量越來越多，過去一周大雨河水暴漲看不見廢棄土方，今天河水消退，廢棄土方幾乎全都曝露，攤在日光下。

一周前下大雨，兩部挖土機被暴漲河水困在東螺溪河床，溪湖鎮董姓鎮民路過通報相關單位，縣政府水資處聲稱包商正在清淤，不知河床水位急速升高，以致挖土機被困河中，操作人員及時逃脫沒受傷。氣象預報將有大雨，包商在大雨期間清淤，地方深感不解，傳言四起。

埔鹽鄉公所從倒在東螺溪河道的建築廢棄土方，研判至少動用30輛次大卡車載運，因被堆置建築廢棄土方地點與包商清淤位置有交集，鄉公所報請政風單位調查，也請縣政府水資處了解。

縣政府水利資源處副處長黃俊峰說，水資處發包清淤工程，包商回報東螺溪底泥軟，挖土機無法行駛，要求鋪磚頭、混凝土塊廢棄建築土方，縣政府同意但規定包商清淤完工後必須移除土方，不可藉機倒廢棄物，目前包商的清淤工程都在縣府掌握中，不會讓建築廢棄土方留在河道。

建築 廢棄物

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