台灣民俗村土地擬設工業區 環團籲彰縣府阻開發

多個環保團體今天在彰化縣府前，呼籲不要讓「惠來產業園區開發案」通過環評，環團指出，買下台灣民俗村土地的業者有意開發設置工業區，可能產生與民搶水、侵害生態等爭議。

彰化縣環境保護聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等多個環保團體，今天前往彰化縣政府前廣場開記者會，環團志工手持寫著「反對八卦山成為工業區」、「守護八卦聖山」的布條，呼籲縣府不要讓「惠來產業園區」通過環評。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧說，環評法規定開發面積超過30公頃，需由中央審查，開發業者為規避中央進行環評審查，開發面積只有29.3公頃，剩下10多公頃未開發的土地，日後可能會再開發，呼籲縣府主動否決此案。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英則指出，台灣民俗村土地出售後，新的地主要將山坡地保育區整地改為工業區，彰化縣內的彰化、鹿港以及和美等鄉鎮的產業群聚的待租售土地有近10萬坪，已超過惠來產業園區規劃開發的工廠面積。

施月英說，開發案位在八卦山脈環境敏感的保育區以及重要生態棲息環境，縣府應先落實彰化八卦聖山的水土保育。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說明，八卦山屬於生態敏感區，八卦山區為台灣重要野鳥及石虎重要棲地，也是灰面鵟會停留夜棲的地方，開發工業區恐怕會危害生態保育，縣府應該展現魄力否決開發。

彰化縣政府則發出新聞稿回應指出，業者依法提出申請，縣府現階段沒有立場退回或否定，須交由彰縣環境影響評估審查委員會審議，一切程序公開透明，所有書件及開會內容都會在政府機關網站公開揭露。

台灣民俗村在民國82年開始營業，曾經是台灣著名的觀光遊樂區，因經營不善欠下新台幣30億元債務，債權由大佛山公司承接。

今年1月中旬，大佛山公司找來大型機具拆除園區內建築物，除了3棟歷史建築外，其餘夷為平地，土地轉賣給惠來產創股份有限公司，惠來公司向縣府申請將土地申請變更產業園區，推動「惠來產業園區開發案」。