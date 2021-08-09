中市提高奧運金牌獎金20倍 議員籲帕運應同等倍數

台灣選手在東京奧運中表現奪目，台中市政府將奧運金牌獎金提高20倍，市議員陳清龍要求帕運獎金應等同倍數提高，中市府表示，參酌體育署辦法及比例調增獎金。

東京奧運昨天落幕，台灣今年在東京奧運共拿下2金、4銀、6銅，成功寫下隊史最佳成績。台中市政府為激勵台中市籍選手為國爭光，提高奧運金牌獎金，金牌新台幣300萬、銀牌200萬，銅牌100萬，帕運選手的獎金也會提高。

無黨籍台中市議員陳清龍今天在台中市議會教育文化業務質詢上指出，市府提高台中市籍的奧運選手金牌獎金，由原來的15萬提高為300萬，提升20倍，但帕運選手的金牌獎金自原本的9萬提高100萬。

陳清龍表示，不管是一般選手或身心障礙選手，要在奧運或帕運得牌都相當不易，雖然帕運的規模較奧運來的小，但賽事等級是相同的，帕運獎金應該與奧運有同等倍數的提升，公平對待運動選手。

台中市運動局表示，台中市所訂立額度參酌教育部體育署辦法及比例，且帕運獎金過去並無設立，因市長盧秀燕重視台中市運動才設立並提高獎金，以中央奧運金牌2000萬、帕運金牌400萬的額度，對照台中市提供奧運金牌300萬、帕運金牌100萬激勵金，台中市提高帕運獎金的比例比中央更高，為六都第一，希望提供所有選手最好的培育環境與獎勵制度。