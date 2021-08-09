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南投茶博、燈會、跨年辦不辦？縣府擬10月給答案

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣立體育場跨年晚會，場面熱鬧。圖／本報資料照
南投縣立體育場跨年晚會，場面熱鬧。圖／本報資料照

日月潭萬人泳渡因無法避免脫口罩及群聚，今年確定停辦，南投世界茶業博覽會、南投燈會跨年晚會辦不辦也引關注，縣長林明溱今表示，將在10月初視國內疫況做出決定，盼屆時全國疫苗普及率能達6成，辦大型活動才比較安全放心。

國內疫情雖趨緩，警戒也降級，但考量日月潭萬人泳渡至少上萬人參加，無法避免人群聚集，下水又要脫口罩，難免有防疫上的疑慮，為免疫情擴散風險，今年決定停辦，但後續還有茶博、燈會及跨年等大型活動，辦不辦，民眾都相當關注。

文化局長林榮森今為此在縣務會議提請討論，他表示，因跨年晚會必須提早敲定表演藝人行程，才不會找不到大咖演出，所以得要著手籌畫，而去年因疫改成線上直播，現場沒觀眾，效益大減，但民眾對晚會活動仍有期待，因此請示決定。

對此，林明溱表示，南投茶博、燈會及跨年都是縣民期待，甚至國內指標性活動，但考量今年疫情變化大，還有傳染力強大的Delta變種病毒，不能輕忽，因此辦理與否將是國內疫情變化和疫苗接種涵蓋率而定，所以觀察到10月初再作決定。

其中，Delta變種病毒傳染力極強，感染對象又以活動力強的年輕人居多，林表示，為將疫情傳播降到最低，屆時若疫苗接種涵蓋率能達到6成，也無本土傳染疫情，年底的茶博、燈會及跨年晚會就可望辦理，反之，也不排除取消停辦。

林明溱也提到，為擴大觀光及產業行銷力，南投茶博、燈會的舉辦日期擬合併辦理，盼兩大活動互相拉抬人氣，也增加茶博的農業經濟效益；另，研議將茶博移往改至國道3號南投段高架橋下（舊南投沙雕園區），方便遊客逛茶博和看燈會。

南投世界茶業博覽會千人擂茶，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會千人擂茶，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投縣立體育場跨年晚會，場面熱鬧。圖／本報資料照
南投縣立體育場跨年晚會，場面熱鬧。圖／本報資料照
南投世界茶業博覽會千人擂茶，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會千人擂茶，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投燈會。圖／南投縣政府提供
南投燈會。圖／南投縣政府提供
南投燈會。圖／南投縣政府提供
南投燈會。圖／南投縣政府提供

跨年晚會 燈會 疫情

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