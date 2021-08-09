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東奧激情過後 議員：中市體育政策要人要錢待重整

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員吳敏濟指出，東奧激情過後，台中市推體育不少待補漏。記者陳秋雲／攝影
市議員吳敏濟指出，東奧激情過後，台中市推體育不少待補漏。記者陳秋雲／攝影

東京奧運落幕，台灣創史上最佳成績，民進黨議員吳敏濟指出，市府應把握契機，深刻檢討體育政策。他指出，台中市國中端體育班設有147班，到高中端只剩49班，升學管道出現瓶頸；台中市缺乏舉辦國際賽事體育場館、存在專業教練不足、體育生升學管道不暢通等問題，籲市府著手改善體育環境。

吳敏濟指出，台中市人口居全台第2，運動局年度預算11億9千多萬元，六都第4，市民平均人均分配4萬2千多元也是第4。機關員額65人排第5，比高雄市的228人相去甚遠。經費、人力捉襟見肘，對各單項運動的督導與協助往往心有餘而力不足，工程規劃人才不足，拖慢興建場館的速度，吳敏濟認為市府預算的調配、人員晉用應審視考量。

吳敏濟表示，近年來基層學校體育蓬勃發展，台中市國中端體育班設有147班，到高中端只剩49班，升學管道出現瓶頸，亟需更多的高中增設體育班協助銜接優秀體育人才。硬體設備也跟不上，如體操、射擊、滑冰、技擊館、輕艇、划船等等，單靠學校自己的訓練場地及設施無法支持專業訓練的需求。另外，專業教練不足需要及早補足，目前仍有長億中學、育英國中等8個體育班，缺乏跆拳道、空手道、柔道的專業教練。

副市長令狐榮達表示，會要求教育局盤點體育班的狀況，擬訂計畫爭取預算，再規劃高中設置體育班，讓選手不至 於外流。

吳敏濟指出，今年全中運、全民運動會台中均拿第一，全國身心障礙運動會第二名，成績可圈可點。但台中市目前沒有舉辦國際賽事的田徑場，唯一的豐原體育場已45年歷史，隨處可見殘破景象。他建議與其修修補補，不如興建一座國際賽等級的運動場，提高運動水準。

吳敏濟指出，台中是台灣自由車產業重鎮，也是培育國手的搖籃。台灣目前只有幾座室外自由車場，賽道都是較長的333.33公尺，但選手出國參加國際賽，無法在短時間內適應標準的250公尺賽道，成為奪牌障礙。即使成績不如台灣的香港，8年前就啟用國際標準的多功能單車館，市府應計劃興建。

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