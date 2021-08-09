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武界壩旁投83線大規模山崩 台電：閘門結構安全

中央社 / 南投縣9日電

南投縣仁愛鄉「投83線」25公里處大規模坍方，土石完全摧毀道路，甚至滑落下方武界壩水庫，險對壩體閘門造成危害，對此，台電今天表示，經查看壩體閘門，確認結構安全無虞。

熱帶性低氣壓及西南氣流帶來連日豪雨，仁愛鄉「投83線」、「投89線」力行產業道路等道路坍方，其中投83線指標約25公里處出現大規模山崩，土石覆蓋路面並墜往下方武界壩，距離最近的壩體閘門僅剩約百公尺，險造成毀損，萬豐隧道口也遭掩埋，交通完全中斷。

仁愛鄉法治村武界部落相鄰萬豐村，兩地交通依賴投71線、萬豐隧道、投83線，如今投83線25公里處大規模崩塌，兩地居民往來須繞道埔里鎮、仁愛鄉霧社，車程從數十分鐘變成1、2小時，當地居民表示，要到仁愛鄉行政、經濟中樞的霧社地區辦事須繞遠路，很不便。

武界壩管理單位台灣電力公司大觀發電廠表示，崩塌地點距武界壩約100、200公尺，不至於危害水壩，值班、閘門課人員已勘查壩體閘門，結構安全無虞，現在落入武界壩水庫的土石可利用放水排出，但希望縣政府後續搶修時，不要再將邊坡土石推落武界壩、濁水溪。

南投縣政府表示，投83線25公里處崩塌量體大，範圍高約250公尺、長約150公尺，隧道出口及路面已被土石掩蓋，應屬崩坍災害而非地滑，縣長林明溱下午前往勘災，目前建議先搶通後，短期上邊坡採鋼軌樁防護柵，以維護行車安全，長期修復建議採明隧道。

武界壩 崩塌 水庫

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