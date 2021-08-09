路寬橋窄危險 后里國小甲后路136巷旁地方盼拓寬

台中市后里區甲后路一段136巷與136巷35弄T字路口，因橋梁路面窄，交通危險，已發生多次車禍，地方盼盡速拓寬，立委楊瓊瓔今天和台中市議員陳本添邀相關單位會勘，由台中市府建設局籌措經費配合台電電桿及三福公司供氣管線遷移後，協助拓寬並加強夜間安全設施，維護民眾交通安全。

后里區甲后路一段136巷是往后里國小、后里車站及后科園區上下班及家長接送兒童上下學的必經要道，義里里林東成里長指出，甲后路一段136巷與136巷35弄T字路口，因橋梁路面過窄，造成交通危險，已發生多次車禍，建議盡速辦理道路拓寬改善。

陳本添表示，為了民眾通行安全，已協調台電公司將沿線5支電桿往右移，增加道路寬度，電桿遷移將於8月底前完工，但又發現電桿遷移後，甲后路一段136巷35弄口，尚有橋面板寬度不足，橋台橫梗在路上，車輛往來危險稍有不慎恐怕容易撞到橋台，要求市府養工處及管線單位配合改善，保障行經此道路的民眾交通安全。

楊瓊瓔表示，甲后路一段136巷35弄口因路寬束縮，這段路附近居民都很困擾，影響行車及住戶安全，現場還留有車輛擦撞痕跡，這次整合市府建設局、水利局、台電公司、自來水公司、三福氣體公司等單位，進行橋面板加寬並完成管線遷移，有助打通當地的交通瓶頸，徹底改善問題。