疫情警戒降級 台中兒童藝術節開跑採預約入場

國內COVID-19疫情警戒降為2級，台中市文化局今天指出，台中兒童藝術節8月起開跑，邀請12組表演團隊演出23場，民眾須事先登記並採實聯制入場觀看表演節目。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國內表演活動暫停，在疫情警戒從3級降為2級後，台中市文化局在防疫安全下，從8月起開啟一連串表演活動。

文化局長陳佳君表示，2級警戒以來首場演出活動已於昨天由「台中木偶劇團」登場，文化局依照中央流行疫情指揮中心的指引，觀眾席採梅花座且不開放前兩排座位，讓觀眾與舞台維持適當距離。

陳佳君指出，民眾須事先預約登記並採實聯制入場，欣賞演出也要做好防疫。同時文化局也提供演出人員進行快篩，確保演員和民眾的安全，讓市民安心享受豐富的藝文生活，同時復甦藝文環境，振興藝文產業。

文化局表示，2021台中兒童藝術節以「幸福童話城」為主題，從8月起至10月將邀請12組在地優質演藝團隊，在山海屯城區帶來23場現場演出，民眾可線上預約報名入場，除現場演出外，今年也首次因應疫情推出8場「線上兒童劇」，歡迎觀賞。

文化局指出，除了先上場的台中兒童藝術節外，未來還有在各區登場的逍遙音樂町、街頭藝人演出，以及年度盛會台中爵士音樂節等多元類型的表演活動，預計將有超過百場演出輪番上陣。