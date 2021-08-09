南投衛局長黃昭郎將退休 中市衛局副局長陳南松接任

國內疫情趨緩，南投縣已42天零確診，疫控狀況良好，衛生局長黃昭郎為照顧高齡九旬母親，視現階段任務暫告段落而申請退休；縣長林明溱今表示，有慰留，但他很孝順盼陪伴母親，預計20日退休，後由台中市衛生局副局長陳南松接任。

黃昭郎是中國醫藥學院藥學研究所藥學碩士，也是國立中正大學法律學系研究所法學碩士，專業於衛生醫療也精通法律，擔任公職33年，曾任南投衛生局醫政科科長、技正，再調任環保局副局長7年，2014年前回鍋衛生局並接任局長。

林明溱今在縣務會議指出，自他擔任縣長7年來，借重黃的衛生醫療專業主責衛生局事務，而今年本土疫情爆發，對衛生單位是一大挑戰，但黃在疫情期間率團隊不眠不休投入防疫工作，南投疫情狀況能及時獲控制並平息，備受各界肯定。

而隨國內疫苗施打率持續擴大，南投疫況穩定且告一個段落，黃昭郎日前申請退休，林說，獲悉後有慰留，但因黃母已高齡90多歲，黃考量母親照顧問題，且想多陪伴孝順，退意堅定，只能批准，感謝他為南投衛生醫療及抗疫期間的付出。

黃昭郎則表示，因為家庭因素提前申請退休，預計在本月20日卸下衛生局長職務，而在非常感謝長官和同事的支持協助與照顧，更感謝南投鄉親在疫情期間的全力配合，才讓南投縣疫情控制狀況良好。

林表示，南投縣衛生局長一職將由台中市衛生局副局長陳南松接任，而陳是南投名間人，其父對故鄉很有情，因此以「南」字入名，而其是國防醫學院公共衛生學研究所衛生行政碩士，曾任台中市衛生局代理局長，同樣有堅強衛生醫療專業。