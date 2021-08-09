游泳池明解封卻不可淋浴 台中這家業者公布繼續停業

全國疫情降級後，游泳池明天解封，但仍有許多限制，台中沙鹿寶成游泳池總經理趙平正在臉書說明，他們明天繼續停業，因為太多規範限制，例如淋浴設施不開放使用，更衣室可以，但很多游泳池更衣室與淋浴設施是共同的，如何區分。

趙平正在臉書公布明天繼續停業，許多網友都說失望，盼望很久，仍無法去游泳，有網友說，明天游泳池解封，規定游泳卻不能沖洗，如何換衣服，趙平正說，如果重新開始營業，這些水電、人事、漂白水與氯粉錢等開銷更大，虧損更多，很多客人說想去游泳池游泳，趙平正回應「我也很想營業」。

趙平正說，疫情已降為二級，感謝中央在泳池業者及各方民代的陳情之下，解除了原本不開放的游泳池，但在人流管制，需造冊、實名制及預約的情況下，卻也只開放游泳的部份（且間距需5公尺以上），其餘淋浴間、兒童池、水療spa池、蒸汽烤箱、泡湯池等皆不得開放。

他說政府不是大力要求大家勤洗手嗎？淋浴間是全身性的肥皂或沐浴乳的清洗消毒，卻也被限制，絕大多數的泳池是淋浴更衣共用的，要如何區分？而且泳池所經營的都屬地區性的場館，不可能會有大老遠的去外縣市游泳，他表示，台中已連續多天0確診，卻還是得遵守政策的規範。

趙平正臉書寫「面對明天的解封，我們也只能感謝中央的體恤業者苦撐的無奈，但我只能說，面對種種的規範限制，我們也只能繼續停業了，敬請所有支持寶成的會員、泳客們的見諒。」