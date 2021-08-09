台中市旗全台最醜？ 議員建議沿用日治時期市徽
奧運昨閉幕，台灣拿佳績，運動熱潮引發台中市旗討論。市議員黃守達今在議會質詢指出，台中「市旗」曾在網上被評為最醜市旗，2016年台中市政府曾舉辦「台中好新旗」徵選比賽，最後經由i-Voting選出結果，引發熱議，但至今市旗依舊，沒有下文。新聞局長黃國瑋指出，預計今年底前開會決議優化市旗更新案。
黃守達詢問備詢市府主管「市旗好看嗎？」在場4局只有運動局李昱叡舉手，他表示，台中市旗在運動場合很顯眼，一眼就可看到。黃守達說是「醜得很顯眼吧」並不能拿來當作市旗不具美感的理由。
黃守達批評，市長盧秀燕接任後，前朝變更市旗就無下文，市民的期待落空，市旗攸關城市形象，他要求市府趕緊重新設計，提升美感。
新聞局長黃國瑋表示，市府曾於105年針對市旗設計進行徵選活動，但是當時並沒有納入通用設計原則，未來針對市旗優化更新，原則上將先召開專家學者會議，訂出市旗通用設計原則(設計規範)，預計今年底前開會決議，確認相關細節，有利後續市旗的優化作業，另外，預訂規劃舉辦市民投票或創作方式，再重新針對市旗設計辦理徵選。
黃守達指出，台北市有「台北市市徽市旗設置自治條例」，台南也訂使用要點，都明確規範市旗的旗式與市徽的樣式。台中市府僅有一面黃底紅字「台中市」的市旗，卻無任何相關規範，他建議從日治時期的市徽簡約好看，可以善加運用。台中市的市徽，是台灣在日本時代市徽唯一沿用至今的城市。設計圖案取「中」字的意象，象徵團結一致。
黃守達認為，台中已經是國際級的城市，不該到現在市旗與市徽仍是一團渾沌，缺乏官方的統一規定。市旗象徵了台中這座城市的精神。從此次東京奧運也可看出，代表性的旗幟對於代表隊選手與團體精神的重要性，2019年全運會就曾由副市長代表盧秀燕市長授旗為選手加油。台中市應該要有屬於自己的、兼具美感與象徵意義的市徽與市旗。
黃守達要求，市府應儘速重啟市旗與市徽的討論與再設計，並且應將其法制化，制定自治條例。讓台中的精神透過市旗得以飛揚，凝聚市民的認同感與光榮感。
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