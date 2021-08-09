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南投原鄉大規模山崩 部落間交通退回12年前恐危及水壩

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉武界、萬豐部落間聯繫要道投83線25K處因山崩，兩地間交通中斷。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉武界、萬豐部落間聯繫要道投83線25K處因山崩，兩地間交通中斷。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉武界、萬豐部落間聯繫要道投83線因連日豪雨，25K處大規模山崩掩埋道路，縣府評估，崩塌量體太大暫緩開挖，且恐危及武界壩，研擬修復計畫，過去部落間只需10分鐘，如今又退回12年，得繞遠路花2小時才能到達。

而仁愛法治村武界、萬豐2部落相鄰，但12年前道路不相通，從武界前往萬豐得走投71線至埔里，之後在走台14線到霧社，再接投83線至親愛、萬豐部落；反之，萬豐同樣要至霧社、埔里，再到武界部落，過去兩地車程至少要2小時。

縣府為便利兩部落居民並改善交通，12多年前決定銜接投83線及投71線，委由交通部國道新建工程局施工，闢建全長2.1公里道路，並開鑿300多米長的萬豐隧道，在2009年4月正式貫通接投71線，部落間交通大幅縮短只需10分鐘。

沒想到，近期熱帶性低氣壓引進西南氣流，大雨狂炸中南部，且疑因近期地震狀況頻頻造成土石鬆動，投83線25K武界隧道口上方的山壁邊坡前天大規模崩塌，大量土石滾落而下，掩埋道路中斷交通，更因鄰近武界水壩，恐危及壩體安全。

縣府表示，7日當天獲報後隨即派員了解，並委由開口契約廠商出動重機具清理，但因該處山壁土石持續崩落，經後續評估，崩塌量體太大，昨下午決定暫緩開挖搶通，縣長林明溱今將率工務處及相關單位會勘，研議修復方案後再進行清除。

而投83線25K路段因山崩中斷又讓萬豐、武界部落間交通退回12年前，而因兩地不少居民互為親友，如今又要繞遠路才能交流物資或拜訪，也讓居民大呼麻煩，並表示，現階段道路狀況真的很危險又不便，就盼公部門能協助盡速搶通並整治。

南投縣仁愛鄉武界、萬豐部落間聯繫要道投83線25K處因山崩，兩地間交通中斷，還恐危及武界水壩（右下角）。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉武界、萬豐部落間聯繫要道投83線25K處因山崩，兩地間交通中斷，還恐危及武界水壩（右下角）。圖／南投縣政府提供

崩塌 埔里

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