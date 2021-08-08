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大安港媽祖文化園區雕像銅造？中市府：傾聽在地民意

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區全體里長連署陳情，反對大安港媽祖文化園區使用銅製材質打造媽祖雕像。記者游振昇／攝影
台中市大甲區全體里長連署陳情，反對大安港媽祖文化園區使用銅製材質打造媽祖雕像。記者游振昇／攝影

台中市大甲區里長最近連署陳情，反對大安港媽祖文化園區使用銅製材質打造媽祖雕像，台中市政府觀光旅遊局今天表示，市府努力爭取民間捐贈媽祖雕像，對於雕像材質及建置方式並未預設任何立場，會傾聽民意落實溝通，以安全性及貼近在地文化為最大考量，與地方攜手打造媽祖文化園區。

連署內容指出，大安位於海邊，銅雕易出現鏽斑和銅綠，銅製的媽祖外表和結構，以後可能有安全疑慮，維護成本也高，不利未來經營。

觀旅局說明，大安港媽祖文化園區是海線重大觀光建設，可串連台中市海線知名景點，如大安濱海樂園、高美溼地、海洋生態館、梧棲漁港、鰲峰山運動公園等，形成海線觀光廊帶，市府多年來持續建設媽祖文化園區盼能早日完成，由於市議會決議不能動用公務預算興建媽祖雕像，市府會遵照議會決議辦理。

觀旅局表示，園區雕像目前朝爭取由民間單位捐贈或循促參委外建置方向努力，希望公私協力共同建設園區；而有關大甲斷層帶對承載雕像重量影響，為計劃初期專業技師所評量，未來將參考中央地質調查公告資料，並委託專業技師進行評估判斷，也必須依法令及相關規定辦理結構外審作業，確保安全。

觀旅局強調，市府對於地方建設一定會與地方民意妥善溝通，廣納各方意見並交由專業審慎評估，對於媽祖雕像材質及建置方式不預設立場，將兼顧在地民意、文化、安全性及觀光發展等條件下，妥善規劃辦理，共創地方榮景。

媽祖 台中市

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