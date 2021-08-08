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台1線、台76線交會處遇雨易淹 行車危險居民苦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市和埔心交界的中山路和台76線路口最近也淹水，民眾反映該路段多年來每逢大雨必淹，盼相關單位好好整治。圖／民眾提供
彰化縣員林市和埔心交界的中山路和台76線路口最近也淹水，民眾反映該路段多年來每逢大雨必淹，盼相關單位好好整治。圖／民眾提供

連日豪雨，彰化縣員林市和埔心交界的中山路和台76線路口最近也淹水，民眾反映該路段多年來每逢大雨必淹，但不見相關單位好好整治，該路段是車流量相當大的重要路口，有關單位應好好整治區域排水，免得居民苦不堪言。

民眾說，中山路和台76線快速道路交會口的建大輪胎旁上周嚴重積水，不過下了二小時雨，就氾濫成災，不僅車輛行經怕熄火，機車行經更是危險，水還淹到店家騎樓，讓部份店家乾脆暫停營業。

居民說，當地多年來只要有大雨就淹水了，每年至少都會淹個三、四次，即使居民把騎樓墊高，有時還是淹進店面，當地的水應該是排到大排，可能是排水容量不足，實在應該做區域排水，否則難以徹底解決淹水問題。

埔心鄉長張乘瑜說，建大輪胎一帶的中山路的確大雨來時常淹水，由於在台一線中山路拓寬後，水都是往地勢比較低的一邊排水到員大排，舊的排水溝已難以處理強降雨水量，應該要把兩邊排水側溝加深才能解決，也多次向縣府反映，希望縣府能重視爭取經費做整體整治計劃。

張乘瑜說，不只埔心和員林交界的台76線和中山路有積水問題，從台76線員林要到埔心的下方道路都坑坑洞洞，路況極差，因為多是大貨車、連結車等行經，長久以來易壓壞道路，也希望縣府能協助改善路況。

台76線員林要到埔心的下方道路都坑坑洞洞，路況極差，因為多是大貨車、連結車等行經，長久以來易壓壞道路，地方盼縣府能協助改善路況。圖／張乘瑜提供
台76線員林要到埔心的下方道路都坑坑洞洞，路況極差，因為多是大貨車、連結車等行經，長久以來易壓壞道路，地方盼縣府能協助改善路況。圖／張乘瑜提供
彰化縣員林市和埔心交界的中山路和台76線路口最近也淹水，民眾反映該路段多年來每逢大雨必淹，盼相關單位好好整治。圖／民眾提供
彰化縣員林市和埔心交界的中山路和台76線路口最近也淹水，民眾反映該路段多年來每逢大雨必淹，盼相關單位好好整治。圖／民眾提供

淹水 員林

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