中部血庫只剩4天存量 彰化小英之友會號召民眾捐輸熱血

受疫情及連日豪雨影響，捐血人數銳減，目前中部地區血庫只有4天存量，彰化縣小英之友會今天在家樂福彰化店前，舉辦捐血活動號召民眾挽袖捐輸熱血，改善血荒，預定捐血420袋，結果反應熱烈，大排長龍，來了200多人響應。

台中捐血中心今天共動用兩輛捐血車為民眾提供服務，台中捐血中心企畫課員林尚賢說，受疫情影響，加上連日下雨，捐血民眾減少，使得台中捐血中心血庫各種血型庫存偏低，只有4天庫存，而且在疫情趨緩後，各醫院開刀逐漸恢復正常，用血量相對增加，血庫更加吃緊，因此呼籲民眾踴躍捐血，協助解決血荒。

國策顧問、彰化縣小英之友會會長陳永昌說，小英之友會每年總統就職的5月20日，都會回饋社會舉辦捐血公益活動，今年因為疫情因素，延到今天舉辦。原以為連日豪雨，今天會風雨交加，捐血活動將受影響，沒想到出了太陽，吸引這麼多人前來挽抽捐輸熱血，印證了台灣最美的風景是人，令人感動。

積極籌辦這項捐血活動的彰化縣政府社會處前處長黃淑娟說，此次捐血活動只要捐血250西西，可獲贈300元禮券及一盒口罩、拌麵、咖啡等豐富贈品，捐500西西則獲贈兩份，因此反應十分熱烈，原預定捐420袋，結果來了200多人，多少可挹注血荒。

立委黃秀芳也到場，她說，在血庫缺血之際，看到這麼多人捐出熱血，令人十分感動，因此呼籲大眾一起來捐血，改善血荒。