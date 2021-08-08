中華弘道書學會 台中屯藝中心展出作品147件

台中市屯區藝文中心即日起至9月5日邀請中華弘道書學會，以「寰海墨緣」為主題，舉辦「2021國際書法展暨會員聯展」，展出作品147件，歡迎民眾預約參觀。

中華弘道書學會理事長林岳瑩說，學會成立超過40年，「以書弘道」是創辦人陳其銓的理念與抱負，並秉持這種精神致力於書法傳承，並且深耕在地、走向世界。

這次展覽除了會員 77 人，例如張月華、陳炫明、張自強、張穆希、陳志聲、辜炯郁、簡宏名等人，也邀請國內外書法同好共襄盛舉，包括大陸、日本、印尼、美國、泰國、馬來西亞及新加坡等地名家，其中還包括在美國成立「北美研墨書法雅集」和「北美矽谷印社」的張紹強。

林岳瑩說，書法是藝術也是生活，不僅能明心見性，還可以怡情養性，尤其在疫情嚴峻的時候，慶幸還有筆墨相伴，讓我們能夠清幽自在，也為心靈帶來寄託。

他說，歷代書法家各有風範，這次展出的作品除了有向古人之作致敬，也有別出新意、自成一家的作品，兼具傳統與現代特色，而後人在前人的基礎上推陳出新，這就是書法藝術能綿延而偉大的原因。