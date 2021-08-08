快訊

棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

中華弘道書學會 台中屯藝中心展出作品147件

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中華弘道書學會榮譽理事長宋雯賢展出作品「關山憶游-自作詩」。圖／台中市屯區藝文中心提供
中華弘道書學會榮譽理事長宋雯賢展出作品「關山憶游-自作詩」。圖／台中市屯區藝文中心提供

台中市屯區藝文中心即日起至9月5日邀請中華弘道書學會，以「寰海墨緣」為主題，舉辦「2021國際書法展暨會員聯展」，展出作品147件，歡迎民眾預約參觀。

中華弘道書學會理事長林岳瑩說，學會成立超過40年，「以書弘道」是創辦人陳其銓的理念與抱負，並秉持這種精神致力於書法傳承，並且深耕在地、走向世界。

這次展覽除了會員 77 人，例如張月華、陳炫明、張自強、張穆希、陳志聲、辜炯郁、簡宏名等人，也邀請國內外書法同好共襄盛舉，包括大陸、日本、印尼、美國、泰國、馬來西亞及新加坡等地名家，其中還包括在美國成立「北美研墨書法雅集」和「北美矽谷印社」的張紹強。

林岳瑩說，書法是藝術也是生活，不僅能明心見性，還可以怡情養性，尤其在疫情嚴峻的時候，慶幸還有筆墨相伴，讓我們能夠清幽自在，也為心靈帶來寄託。

他說，歷代書法家各有風範，這次展出的作品除了有向古人之作致敬，也有別出新意、自成一家的作品，兼具傳統與現代特色，而後人在前人的基礎上推陳出新，這就是書法藝術能綿延而偉大的原因。

屯區藝文中心指出，為落實防疫，採網路、電話預約開放民眾參觀，也開放現場登記，歡迎民眾到中心官網(https://www.ttdac.taichung.gov.tw/w5694631962015580105/index)線上登記，或撥打04-23921122轉分機600電話預約。

中華弘道書學會名譽理事長張月華展出對聯作品。圖／台中市屯區藝文中心提供
中華弘道書學會名譽理事長張月華展出對聯作品。圖／台中市屯區藝文中心提供
台中市屯區藝文中心即日起至9月5日邀請中華弘道書學會，以「寰海墨緣」為主題，舉辦「2021國際書法展暨會員聯展」，展出作品147件，歡迎民眾預約參觀。 圖／台中市屯區藝文中心提供
台中市屯區藝文中心即日起至9月5日邀請中華弘道書學會，以「寰海墨緣」為主題，舉辦「2021國際書法展暨會員聯展」，展出作品147件，歡迎民眾預約參觀。 圖／台中市屯區藝文中心提供

馬來西亞 疫情 矽谷

延伸閱讀

台南2師退而不休扎根藝文教育 獲全國教育奉獻獎

酈英傑離台 AIT：任內為雙邊關係盡心盡力

基隆新增台北職場接觸者確診 足跡搭國光、首都客運

宅在家別只是滑手機！ 內埔警舉辦國小生硬筆書法比賽

相關新聞

南投山區豪雨道路坍方 清境、合歡山、奧萬大休園

南投山區持續豪雨，造成多處道路落石坍方及土石流，仁愛鄉今天上午宣布停班停課，包括奧萬大國家森林遊樂區、清境農場和惠蓀林場...

爸爸是田徑國手 卓伯源：小時再皮也不會傻到跑給他追

日前表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源在父親節表示，他的父親是一位國手，更是當時100公尺前國軍紀錄、400公尺前國...

往年大雨易淹水 台中后里中科景觀池昨發揮防洪效用

盧碧颱風帶來西南氣流過境，全台都有豐沛雨量，台中市后里區昨天就有超過210毫米以上的雨量，以往因后里區三豐路186巷下游...

違停熱點無車格 彰市、員林檢討

交通部統計彰化縣有47萬3千多輛小型車，平均每18輛車使用一個公共停車位，即使興建停車場和畫設路邊停車格，熱鬧市區的停車...

台中教局推數位學生證 10校試辦

台中配合中捷綠線營運，今年1月推出「兒童卡」給6到12歲學童綁定搭公車10公里免費、坐捷運半價。但發送14萬多張，僅1月...

居民質疑彰化沿海淹水是人禍 縣府：補助公所趕快清淤

沿海低窪地區淹水，是天災或人禍？彰化芳苑鄉永興村民在臉書社群PO文，指稱上次抽水機電池遭竊，這次抽水機抽到抽不動，村內農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。