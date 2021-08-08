爸爸是田徑國手 卓伯源：小時再皮也不會傻到跑給他追

日前表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源在父親節表示，他的父親是一位國手，更是當時100公尺前國軍紀錄、400公尺前國家紀錄保持人，以及台灣省運動會200/400公尺短跑、1600公尺接力冠軍，「小時候再調皮，我都不會傻到跑給爸爸追」。

卓伯源說，從小，國手爸爸的教育就是深具運動家的精神，告戒他：「我們不只跟別人競爭，更要和自己賽跑」，要「剛柔並濟、任勞任怨、追求卓越」。這樣的父親，傳承給他永恆的執政理念及人生態度。2014年任縣長時，他向中央積極爭取在彰化縣蓋了第一座國民運動中心，重視體育就要從國民運動風氣開始。

卓伯源表示，2021年，第18屆全國常青田徑國際錦標賽，由83歲的父親卓瀧助頒贈金牌給95歲的張文吉。爸爸說：「老哥哥，你大我12歲，真是老當益壯，了不起呀！」張文吉馬上大笑說：「彼此彼此，都不差！都不差！」看著終身熱愛運動的兩位長輩互相勉勵，感到非常幸福。

卓伯源說，天下的爸爸都是一樣的。一樣期許著自由民主、歲月靜好；好讓子女們可以衝、可以拚，為自己的前途與理想、為社會的未來與展望。

卓伯源說，現在他自己投入黨主席選舉，知道國民黨痛在哪裡，哪裡需要改革。如果他有機會擔當重任，一定會一項一項、一步一步，面對國民黨過去的問題，集結眾人的智慧與力量，透過世代合作，逐一解決，讓國民黨轉型、精進，讓全體黨員及支持者，找回自信與榮耀。

卓伯源表示，雖然參選對他來說「壓力山大」，因為此次選舉不只攸關國民黨改革的力道與方向，更攸關國民黨是否能贏得2022及2024選舉，能不能重返執政與國會過半。距離投票還有48天，他一定會加倍努力，讓國民黨守護中華民國，守護民主、自由與憲政，祝福全天下的阿爸父親節快樂。