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往年大雨易淹水 台中后里中科景觀池昨發揮防洪效用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中昨天大雨，后里區中科景觀池發揮滯洪效用。圖／台中市水利局提供
台中昨天大雨，后里區中科景觀池發揮滯洪效用。圖／台中市水利局提供

盧碧颱風帶來西南氣流過境，全台都有豐沛雨量，台中市后里區昨天就有超過210毫米以上的雨量，以往因后里區三豐路186巷下游旱溝多處蜿蜒及通水斷面不足，大雨易造成淹水情況，目前后里區中科景觀池在施工階段就已發揮功用，經強降雨考驗，兩路段的下游段，包括義德里、義里里、后里里昨天尚無淹水情形。

台中市水利局長范世億表示，為解決地方淹水問題並提升區域防洪能力，經水利局積極爭取，后里區中科景觀池提報中央前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」核定計畫，核定總經費計新台幣6340萬元，工程完工後估算可容納逕流量為1.46萬立方公尺，可承容極端降雨達到逕流分擔的目標，進一步提升台中市防災能力，同時提供后里區新一處結合水利、生態示範設施及鄰里休憩的園區。

水利局提醒，盧碧颱風殘餘環流雲系逐漸東移並接近台灣北部，將為台灣帶來強西南風環境及豐沛水氣，呼籲市民仍不容忽視，出入山區應保持危機意識，隨時注意山區落石，並可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

台中昨天大雨，后里區中科景觀池發揮滯洪效用。圖／台中市水利局提供
台中昨天大雨，后里區中科景觀池發揮滯洪效用。圖／台中市水利局提供

淹水 台中市 盧碧颱風

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