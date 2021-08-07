影／南投雨量預測未達標準 8日正常上班上課
南投縣政府晚間宣布，南投縣明日（8日）雨量預測未達停班課標準，也無鄉鎮市公所通報因為災情需停班停課，8日全縣正常上班上課。
南投縣今天雨勢不斷，信義鄉和仁愛鄉山區24小時累積雨量超過300毫米，省道台14線、台21線公路都發生土石坍方，影響車輛通行。信義鄉東埔村凌晨還因邊坡坍方，導致土石泥流衝入下方3戶民宅，幸好居民發現崩裂聲，及時撤離並無人受傷，5名村民由公所分別安置在鄰居或投靠親友。
因為山區大雨不斷，信義鄉和仁愛鄉今天上午宣布停班停課，並持續搶修道路、災情，南投縣政府也授權信義、仁愛鄉公所決定8日是否停班停課。南投縣人事處晚間宣布，明日雨量預測未達標準，因此8日正常上班上課，也無鄉鎮市公所通報需停班停課。
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