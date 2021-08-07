彰化縣永靖兩位模範父親 同齡又同在慈濟當志工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
黃順良（中）盡心侍奉父母，父母健在的時候，常帶二老參加活動。圖／慈濟提供
黃順良（中）盡心侍奉父母，父母健在的時候，常帶二老參加活動。圖／慈濟提供

明天就是父親節，都是67歲的彰化縣永靖鄉民黃順良與陳水池，退休前分別在紡織工廠、警界服務，畢生為家庭生計付出，以身作則教養子女，因緣際會成為慈濟志工，關懷弱勢族群，默默服務鄉里10多年如一日，雙雙獲推薦為永靖鄉模範父親。

黃順良出生於農家，身為長子，從小就協助父母支撐家計，年少在員林紡織廠擔任維修機台技術員，一早出門上班，下班後務農，幫父母督促4名弟弟和妹妹的功課。黃順良婚後仍與父母同住，不幸妻子早逝，他父兼母職並以身作則教養4名子女，奉養父母直到數年前二老辭世。

黃順良早年家境不寬裕，生活儉樸，格外能用同理心對待弱勢族群，行有餘力不忘投入社會公益，擔任福德國小、永靖國中的導護志工多年，也加入慈濟志工，關懷弱勢民眾、做香積、參加慈少班陪伴社區孩子，他臉上總是掛著溫暖慈祥的笑容。因有著慈悲心、樂觀進取態度和不怨天尤人，今年當選永靖鄉模範父親。

陳水池在屏東縣鄉村長大，高中畢業報考警專並高分畢業，輾轉分派到彰化永靖鄉派出所，喜愛永靖鄉純樸而定居，因工作表現優異，多次得到獎狀、獎杯。2007年他的小兒子罹患白血病，在慈濟骨髓資料庫找到配對，順利治療疾病，當時他被志工熱心付出所感動，先參加慈濟活動，後來受證為慈濟志工，擔任幹部協助聯繫活動。

陳水池個性熱心積極，孝順父母，認為身教勝於言教，因此家庭和樂美滿，本來就對社區鄰里公共事務不遺餘力的他，成為慈濟志工後，一直在慈濟永靖環保站投入愛護地球工作長達10多年，很受民眾肯定。

陳水池受證成為慈濟志工之後，熱心參加各種活動。圖／慈濟提供
陳水池受證成為慈濟志工之後，熱心參加各種活動。圖／慈濟提供

屏東縣 父親節 慈濟

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