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彰化多條道路坍塌 縣長王惠美冒雨勘察

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右3）今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨前往因豪雨造成路面坍塌的花壇鄉三芬路勘察。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右3）今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨前往因豪雨造成路面坍塌的花壇鄉三芬路勘察。記者劉明岩／攝影

彰化市彰南路5段2巷及花壇鄉三芬路，因連日豪大雨道路坍塌，縣長王惠美今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨勘察。王惠美表示，縣府已緊急通知廠商搶修，用路人行經時，務必注意安全。

王惠美表示，彰化市彰南路5段2巷，是往返台鳳社區與世界天后宮行經彰南路的重要道路，整體路面下陷崩塌長度約50公尺、寬度約8公尺，下陷深度最大落差約50公分。現場已用帆布部分覆蓋，避免雨水持續沖蝕路基，緊急調度開口合約廠商先行搶修，使附近居民得以出入，並會針對擋土牆修復。

隨後，王惠美前往花壇鄉三芬路視察，王惠美說，三芬路靠近台灣民俗村附近路段，因為近兩天強降雨導致路基擋土牆崩塌，崩塌範圍長約50公尺，寬度約6公尺，深度約5公尺，已緊急調派開口合約廠商，布設交通維持設施，並調挖土機到場進行鋼板樁路基定置工程，現場封閉一個車道，避免崩塌面持續擴大，將儘速辦理復建工程。

王惠美也前往6月21日因豪雨在花壇鄉三芬路近139線大彰路處，造成長約40公尺近半路面崩塌，視察施工情形。王惠美表示，由於三芬路段是通往民俗村、139線重要的聯絡道路，目前先進行第一階段路基鋼板樁之定位再依序施作，現場施工狀穩定，希望工程單位能搶修，盼在2~3個月內盡速將此路段順利開通，如期如實早日完工，以提供民眾有更安全的行車道路。

花壇鄉三芬路靠近台灣民俗村附近路段，因為近兩天強降雨導致路基擋土牆崩塌，整體崩塌範圍長度約50公尺，寬度約6公尺，深度約5公尺，縣府除管制交通外，也調派挖土機緊急搶修。記者劉明岩／攝影
花壇鄉三芬路靠近台灣民俗村附近路段，因為近兩天強降雨導致路基擋土牆崩塌，整體崩塌範圍長度約50公尺，寬度約6公尺，深度約5公尺，縣府除管制交通外，也調派挖土機緊急搶修。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）今天下午由工務處長林漢斌（右3）陪同，冒雨前往因豪雨造成路面坍塌的花壇鄉三芬路勘察。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）今天下午由工務處長林漢斌（右3）陪同，冒雨前往因豪雨造成路面坍塌的花壇鄉三芬路勘察。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左）今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨前往花壇鄉三芬路近139線大彰路處，勘察6月21日因豪雨在造成長約40公尺近半路面崩塌的施工進度。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左）今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨前往花壇鄉三芬路近139線大彰路處，勘察6月21日因豪雨在造成長約40公尺近半路面崩塌的施工進度。記者劉明岩／攝影

王惠美 崩塌 車道

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