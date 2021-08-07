彰化多條道路坍塌 縣長王惠美冒雨勘察

彰化市彰南路5段2巷及花壇鄉三芬路，因連日豪大雨道路坍塌，縣長王惠美今天下午由工務處長林漢斌陪同，冒雨勘察。王惠美表示，縣府已緊急通知廠商搶修，用路人行經時，務必注意安全。

王惠美表示，彰化市彰南路5段2巷，是往返台鳳社區與世界天后宮行經彰南路的重要道路，整體路面下陷崩塌長度約50公尺、寬度約8公尺，下陷深度最大落差約50公分。現場已用帆布部分覆蓋，避免雨水持續沖蝕路基，緊急調度開口合約廠商先行搶修，使附近居民得以出入，並會針對擋土牆修復。

隨後，王惠美前往花壇鄉三芬路視察，王惠美說，三芬路靠近台灣民俗村附近路段，因為近兩天強降雨導致路基擋土牆崩塌，崩塌範圍長約50公尺，寬度約6公尺，深度約5公尺，已緊急調派開口合約廠商，布設交通維持設施，並調挖土機到場進行鋼板樁路基定置工程，現場封閉一個車道，避免崩塌面持續擴大，將儘速辦理復建工程。