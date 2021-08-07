台中大肚、龍井西瓜農損嚴重 17處車行地下道無封閉

台中市政府表示，從昨晚8時截至今日下午3時，建設局獲報142件零星災情，皆立即派員出動機具處理，已完成89件，尚餘53件處理中，其中以樹木斷枝或倒塌83件最多、道路坑洞36件次之，邊坡土石崩落11件及路燈故障10件、道路坍方2件，目前尚無重大災情。

建設局指出，昨晚至今共動員253人力次、出動各式機具222部次。

台中市17處車行地下道，除國光路地下道填平施工中，其餘16處車行地下道無淹水封閉情形，因應熱帶性低氣壓及西南氣流影響，建設局緊急應變小組昨晚8點已三級開設，持續待命搶修。

這次豪雨也造成農損。農業局表示，8月上旬豪雨統計至今天，災損統計約266萬元，農損面積38公頃，其中以大肚及龍井區西瓜最為嚴重，約有33公頃浸水，農業局勘災後，已函農糧署向農委會爭取現金救助；另農業局將配合補助受災農民農藥、有機質肥料等復耕資材。