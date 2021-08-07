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道路中斷雨勢未停 苗栗泰安鄉明天維持停班停課

8旬翁以農車為家 首次慶生過父親節眼眶泛紅

中央社 / 台中7日電

82歲邱阿公以車屋為家，未婚、無手足，他從未慶祝生日、父親節，華山基金會今天為他慶生，邱阿公眼眶泛紅說，「第一次吃到自己的生日蛋糕、感受父親節快樂」。

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，各地降下豪雨，但在父親節前夕，四處仍瀰漫闔家團圓氣氛。台中市霧峰區的邱阿公，今年已82歲，因年老租不到房子加上經濟困難，他長年住在農車改裝搭建的車屋，洗澡就到公廁或是加油站

但因車屋必須停駐在停車場或橋下，邱阿公時常被驅趕，他過著類似遊牧的生活，因未婚又無手足，逢年過節只能自己度過。

華山基金會指出，邱阿公生日正值父親節前夕，志工們帶著蛋糕、豬腳麵線以及學童手繪的父親節卡片，幫邱阿公慶生，並陪伴他度過父親節。

邱阿公不識字，卻拿著卡片看了許久，他最後眼眶泛紅說，「從沒有人為我慶生過，20幾年沒吃過蛋糕、豬腳麵線，從來不知什麼是父親節，感謝你們，讓我第一次吃到專屬自己的生日蛋糕及感受父親節的快樂」。

華山基金會表示，結合企業資源以及社會大眾力量，提供全台弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，疫情衝擊了服務經費的募集，邀請民眾支持今年愛老人、中秋亮起來、送愛到家認助計畫。

父親節 加油站

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