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防疫降級首遇父親節 消費者：餐廳沒過節氣氛但可以忍

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影

防疫降為二級警戒，今天是降級第一個重要節日，台中餐飲業採「限制性開放」內用，很多民眾抱怨，餐廳用餐隔著隔板，吃火鍋也是單鍋獨享，沒有過節的氣氛。陳姓市民說，往年都會到餐聽慶祝父親節，今年為了防疫，決定在家自己煮，雖沒過節氣氛，但為了防疫「可以忍」。

台中市政府說，台中餐飲業在防疫降級後採「限制性開放」內用。符合中央防疫指引，包括實聯制、戴口罩、有飲食一定要有隔板。用餐保持適當安全距離，例如桌與桌間距大於1.5公尺、採梅花座。

台中中友百貨說，中友百貨美食街可同容納600人，配合防疫，降載為160人，並且規畫透明隔板、梅花座，瓦城餐廳中友店配合防疫，僅開放1/3座位，且需現場候位，海底撈中友店同時段僅開放20桌，一桌限二人，雖無隔板，但需梅花座，且一人一格分食，另有外帶鍋適合全家享用。

到餐廳用餐的林姓消費者說，因早就跟爸爸約好，還是趁假日到餐廳用餐，雖隔著隔板，爸爸還是吃得很開心，一樣可以歡度父親節，是很特別的體驗。

中友百貨總經理劉嘉誠說，中友百貨嚴格落實防疫措施，餐廳內遵守可容留人數限制，座位數大幅降載，除了設置隔板，桌距也拉開，保持梅花座，確保安全距離。館內公共區域也會加強宣導，B棟客梯搭乘人數上限15人、A棟及C棟客梯搭乘上限7人。

台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影
台中中友百貨美食街配合防疫採透明隔板、梅花座。記者趙容萱／攝影

梅花 父親節 餐飲業

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