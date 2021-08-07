快訊

高雄斷橋孤島待援 公總：拚2周內完成便道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居民質疑彰化沿海淹水是人禍 縣府：補助公所趕快清淤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉農田如汪洋，地方民眾要求縣政府增加移動式抽水機，並代為清淤工作。圖／洪寶評提供
彰化縣芳苑鄉農田如汪洋，地方民眾要求縣政府增加移動式抽水機，並代為清淤工作。圖／洪寶評提供

沿海低窪地區淹水，是天災或人禍？彰化芳苑鄉永興村民在臉書社群PO文，指稱上次抽水機電池遭竊，這次抽水機抽到抽不動，村內農作物損失慘重，希望有關單位出面關心。縣府水資處今表示，已事先在芳苑鄉放置大型移動式抽水機並補貼油錢，交給鄉公所就近管理和隨時使用。

芳苑鄉永興村林姓村民今指出，大雨造成村內嚴重淹水，跟抽水機數量不夠、排水溝淤塞有關，這是平常累積的問題，今天縣長王惠美和水資處人員到芳苑和大城兩鄉勘災，發現不少區域排水的溝渠阻塞沒清理，抽水機不足，交代水資處要處理，村民都希望問題能得到解決，不要雨過天晴就「什麼事都沒有」。

水資處事後回應，縣政府購買64部大型移動式抽水機，其中53部交給沿海鄉鎮公所就近管理和操作，縣府補助油錢，請鄉鎮公所要灌滿油，平常要保養，以前發生抽水機抽到無法動彈，原來是沒油。

水資處指出，縣府也在芳苑鄉放置多部大型移動式抽水機，由鄉公所視災情機動調派到易淹水地區抽水，這次雨量太大，很多地方淹水，水資處將全面性通盤檢討調派抽水機的問題；此外，縣政府順應地方仕紳建議，補助經費給鄉公所清淤，但無法越俎代庖幫鄉公所清淤，將請鄉公所估算金額，盡速清除淤積使排水系統順暢。

淹水 雨量 王惠美

延伸閱讀

彰化大城芳苑淹水嚴重 縣府力爭新建3抽水站提前動工

豪大雨來襲！台中市長盧秀燕視察抽水站戒備

熱帶性低氣壓竹苗登陸 竹市雨勢不斷啟動抽水站

台中烏日成功東路30戶民宅淹水 盧秀燕：抽水機等應急

相關新聞

南投山區豪雨道路坍方 清境、合歡山、奧萬大休園

南投山區持續豪雨，造成多處道路落石坍方及土石流，仁愛鄉今天上午宣布停班停課，包括奧萬大國家森林遊樂區、清境農場和惠蓀林場...

居民質疑彰化沿海淹水是人禍 縣府：補助公所趕快清淤

沿海低窪地區淹水，是天災或人禍？彰化芳苑鄉永興村民在臉書社群PO文，指稱上次抽水機電池遭竊，這次抽水機抽到抽不動，村內農...

影／台南阿伯迷航152公里到南投 還堅稱這裡我很熟

68歲蔡老先生患輕微失智症，日前從台南市南區家中騎機車外出，一路往北騎了152公里到了南投市中興新村，因為迷路加上體力透...

彰化大城芳苑淹水嚴重 縣府力爭新建3抽水站提前動工

彰化縣政府獲中央補助1億元，新建大城鄉過湖排水、外五間寮排水、芳苑鄉新街排水的抽水站，核定自112年施工，但盧碧颱風外圍...

父親節禮物傷腦筋？消防推薦「住警器」24小時守護

明天就是父親節，禮物準備好了嗎？今年台中市政府消防局推薦最貼心的父親節禮物「住宅用火災警報器」，可全年無休、24小時不間...

路邊收費段竟跳過違停熱區 彰化市、員林市被檢討

交通部統計彰化縣有47萬3千多輛小型車，平均每18輛車使用一個公共停車位，即使興建停車場和畫設路邊停車格，熱鬧市區的停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。