居民質疑彰化沿海淹水是人禍 縣府：補助公所趕快清淤

沿海低窪地區淹水，是天災或人禍？彰化芳苑鄉永興村民在臉書社群PO文，指稱上次抽水機電池遭竊，這次抽水機抽到抽不動，村內農作物損失慘重，希望有關單位出面關心。縣府水資處今表示，已事先在芳苑鄉放置大型移動式抽水機並補貼油錢，交給鄉公所就近管理和隨時使用。

芳苑鄉永興村林姓村民今指出，大雨造成村內嚴重淹水，跟抽水機數量不夠、排水溝淤塞有關，這是平常累積的問題，今天縣長王惠美和水資處人員到芳苑和大城兩鄉勘災，發現不少區域排水的溝渠阻塞沒清理，抽水機不足，交代水資處要處理，村民都希望問題能得到解決，不要雨過天晴就「什麼事都沒有」。

水資處事後回應，縣政府購買64部大型移動式抽水機，其中53部交給沿海鄉鎮公所就近管理和操作，縣府補助油錢，請鄉鎮公所要灌滿油，平常要保養，以前發生抽水機抽到無法動彈，原來是沒油。

水資處指出，縣府也在芳苑鄉放置多部大型移動式抽水機，由鄉公所視災情機動調派到易淹水地區抽水，這次雨量太大，很多地方淹水，水資處將全面性通盤檢討調派抽水機的問題；此外，縣政府順應地方仕紳建議，補助經費給鄉公所清淤，但無法越俎代庖幫鄉公所清淤，將請鄉公所估算金額，盡速清除淤積使排水系統順暢。