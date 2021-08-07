雨炸上游水壩洩洪 豐原給水廠原水濁度一夜飆升1500度

盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流引進強勁西南氣流，全台各地大雨狂炸。大甲溪上游的馬鞍壩及谷關壩今日凌晨放水洩洪，石岡壩16個閘門今早也全開洩洪，豐原給水廠原水濁度一夜飆升至1500度(NTU)，經引水調度混合，濁度才降為1100度。自來水公司第四區管理處表示，將加大鯉魚潭廠出水量調度，目前不影響大台中供水。

台中山區豪大雨不斷，因應上游谷關壩、馬鞍壩放水洩洪，最下游的石岡壩今天上午7時，16個閘門全開洩洪，每秒放水約1500至2000公噸，洪水夾帶泥沙奔流，相當壯觀。

豐原給水廠廠長謝德財表示，大甲溪流域大，從上游到下游依序流經德基水庫、青山壩、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩再到石岡壩，河道長達100公里，因此當上游雨量大，水壩放水洩洪時，洪水會不停沖刷壩底汙泥，使下游的水壩濁度飆升，出現滾滾黃流景象。過去上游水壩集水區一天只要降雨逾100毫米，就會造成豐原給水廠原水濁度飆升，昨日上游馬鞍壩、谷關壩集水區降雨達200毫米，導致原水濁度急速飆升。

謝德財表示，昨日豐原給水廠原水濁度約17度，昨晚8點上升至80度，由於山區豪大雨，上游馬鞍壩、谷關壩水量都滿了，馬鞍壩2點50分放水洩洪，使原水濁度瞬間飆高至1000度；5點50分谷關壩再洩洪，今日上午6點濁度飆升到1500度。

謝德財說，馬鞍壩、谷關壩洩洪後，約24小時後才可以降低一半濁度，預計明日清晨才能降低濁度。目前已調度新社食水嵙溪水，引水混合濁度，才使給水廠內濁度慢慢下降至1100度。

自來水公司第四區管理處副處長趙文燦表示，大台中用水由豐原給水廠及鯉魚潭給水廠供給，目前大台中地區每日用水需145萬噸左右，原本豐原給水廠每日出水約75萬噸，鯉魚潭給水廠出水約50萬噸，另還有其他水井輔助供給；受颱風外圍環流影響，大甲溪上游的馬鞍及谷關壩均放水洩洪，豐原廠原水濁度今早飆升，出水量減小，因此加大鯉魚潭廠出水量，供水量增至60萬噸，豐原給水廠則降為65萬噸左右，目前不影響供水，大台中供水正常、無限水危機。

根據經濟部水利署資料顯示，德基水庫今日蓄水量66.2%，石崗壩則持續洩洪中，蓄水量30.84%。