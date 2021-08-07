影／台南阿伯迷航152公里到南投 還堅稱這裡我很熟

68歲蔡老先生患輕微失智症，日前從台南市南區家中騎機車外出，一路往北騎了152公里到了南投市中興新村，因為迷路加上體力透支，被居民送到中興警分局。老先生還沒意識自己迷路，堅持自己在台南，還好警方聯絡上家屬，安排計程車將他送回台南，終於讓家人鬆了一口氣。

「阿北，這是哪裡，你知道嗎？」「我知啦，這裡是台南運動公園，我每天都到這裡運動」老先生這句話，讓員警確認「阿北」真的迷路，騎了152公里到南投，卻還以為自己仍在台南。

台南蔡老先生日前騎機車出門，晚上8點騎到南投市中興新村，因為又累機車也沒油，於是赤腳戴著安全帽，走到中興新村光榮西路民宅敲門，請屋主幫忙。老先生又餓又累，精神不濟，一直說他人在台南，許姓屋主便載他到中興派出所報案，請警方協助老先生回家。

員警讓老先生到派出所內休息，詢問他住哪裡、家人聯繫電話，老先生說，這裡他很熟不用麻煩，只要幫忙找計程車就好。員警發現他說的是地址是台南市南區、因為電話無人接聽，老先生還提醒「這裡是市區，前面不能加區號」。

員警問他「「阿北，這是哪裡，你知道嗎？」，從他的回答，確認他真的迷路。警方準備熱食及飲料，讓老先生好好休息，並問出老先生女兒的手機號碼，女兒接到電話也嚇一跳，不知道父親竟然一路騎到南投市，上午出門後便找不到人，家人都相當擔心。但是因為距離太遠，因此請警方找計程車，將老先生送回家。

員警林于茵擔心老先生是否平安，深夜再次與家屬確認阿伯已安全返家，家屬感謝員警熱心協助，並告知父親所騎乘的機車車號、顏色、排氣量，拜託警方協尋。警方調閱監視器，發現老伯赤腳徒走到光榮西路，循線在南投市仁德路找到機車，並通知家屬領回，家屬相當感謝員警熱心助人，不僅送回父親也找回失去的機車。