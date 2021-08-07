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彰化大城芳苑淹水嚴重 縣府力爭新建3抽水站提前動工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉低窪地區淹及膝，縣長王惠美及水資處人員前往勘災。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉低窪地區淹及膝，縣長王惠美及水資處人員前往勘災。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府獲中央補助1億元，新建大城鄉過湖排水、外五間寮排水、芳苑鄉新街排水的抽水站，核定自112年施工，但盧碧颱風外圍環流造成大城和芳苑兩鄉低窪地區嚴重淹水，縣長王惠美和水資處人員今天前往勘災後，決定9月中央與地方開會時，爭取提前到今年動工。

昨天大城和芳苑兩鄉沿海低窪地區嚴重淹水，王惠美今天前往勘災，大城鄉仍有多處積水及膝，居民趕來抱怨已用砂包堵住門外積水，整晚忙著舀水不敢睡，避免屋內積水持續上升，也有居民說積水滲入屋內，床底水深9公分，屋外大雨不停，實在睡不著。

王惠美表示，盧碧颱環流影響導致強降雨量驟增，加上這兩天接近大潮，內陸積水排不出去，經勘查可能興建61線快速道路時，施工改變原來排水系統，因淹水地區位於大城鄉過湖排水、外五間寮排水及芳苑鄉新街排水的區域排水範圍內，縣政府水資處除了在排水出海口設置閘泵式抽水機提升抽水能量，另已規畫在大城鄉過湖排水、外五間寮排水及芳苑鄉新街排水新建抽水站。

縣政府獲核定補助款約1億元，將新建大城鄉過湖排水、外五間寮排水及芳苑鄉新街排水新建抽水站，施工期程從112年開始，但這次大雨釀成嚴重水災，新建抽水站工程已經不能再等一年多；水資處表示，9月間中央將與地方縣市政府水利單位開會，彰化縣將爭取提前到今年施工。

王惠美 淹水

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